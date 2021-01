Lors du premier match de l’année 2021, Mumbai City FC verra les cornes avec le Kerala Blasters FC lors du match 44 de la Super League indienne (ISL) 2020-21 le samedi 2 janvier au GMC Stadium, à Bambolim, Goa.

Les insulaires occupent actuellement la deuxième place du classement ISL. L’équipe de Sergio Lobera a récolté un total de 16 points avec cinq victoires, une défaite et un match nul en sept matchs jusqu’à présent.

Le Kerala Blasters FC est actuellement dans la moitié inférieure du tableau des points ISL avec seulement six points jusqu’à présent dans le tournoi. Les hommes de Kibu Vicuna, au cours de sept matches, ont fait match nul et perdu trois matches chacun avec une victoire jusqu’à présent.

Le match entre Mumbai City FC et Kerala Blasters FC est prévu pour 19h30 IST.

MCFC vs KBFC ISL 2020-21, Mumbai City FC vs Kerala Blasters FC: diffusion en direct

Les amateurs de football peuvent regarder la diffusion en direct sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.

MCFC vs KBFC ISL 2020-21, Mumbai City FC vs Kerala Blasters FC: Détails du match

Samedi 2 janvier – 19h30, heure normale de l’Inde (IST) au GMC Stadium, à Bambolim, Goa.

L’équipe ISL 2020-21 MCFC vs KBFC Dream11 pour Mumbai City FC vs Kerala Blasters FC

ISL 2020-21 MCFC vs KBFC Dream11 prédiction pour Mumbai City FC vs Kerala Blasters FC Capitaine: Adam le Fondre

ISL 2020-21 MCFC vs KBFC Dream11 prédiction pour Mumbai City FC vs Kerala Blasters FC Vice capitaine: Vignesh Dakshinamurthy

ISL 2020-21 MCFC vs KBFC Dream11 prédiction pour Mumbai City FC vs Kerala Blasters FC Gardien de but: Albino Gomes

ISL 2020-21 MCFC vs KBFC Dream11 prédiction pour Mumbai City FC vs Kerala Blasters FC Défenseurs: Nishu Kumar, Mourtada Fall, Amey Ranawade, Jessel Carneiro

ISL 2020-21 MCFC vs KBFC Dream11 prédiction pour Mumbai City FC vs Kerala Blasters FC Milieux: Vicente Gomez, Ahmed Jahouh, Hugo Boumous, Vignesh Dakshinamurthy

ISL 2020-21 MCFC vs KBFC Dream11 prédiction pour Mumbai City FC vs Kerala Blasters FC Grévistes: Facundo Pereyra, Adam le Fondre

MCFC vs KBFC ISL 2020-21, formation de départ probable du Mumbai City FC vs Kerala Blasters FC: Amrinder Singh (C) (GK), Amey Ranawade, Mourtada Fall, Bipin Singh, Vignesh Dakshinamurthy, Rowllin Borges, Raynier Fernandes, Cy Goddard, Hugo Boumous, Ahmed Jahouh, Adam le Fondre

MCFC vs KBFC ISL 2020-21, équipe de départ probable du Kerala Blasters FC contre Mumbai City FC: Albino Gomes (GK), Costa Nhamoinesu, Nishu Kumar, Jordan Murray, Facundo Pereyra, Jessel Carneiro (C), Jeakson Singh, Rahul KP, Sahal Abdul Samad, Abdul Hakku, Vicente Gomez