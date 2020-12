Un Kerala Blasters sans victoire espère décrocher ses trois premiers points en affrontant un redoutable Hyderabad FC dimanche 27 décembre au GMC Stadium, à Bambolim, Goa.

Jusqu’à présent, le Hyderabad FC a été impressionnant en championnat, puisqu’il en a remporté deux, fait match nul trois et perdu un match jusqu’à présent. Les Nizams occupent la septième position avec neuf points à ce jour.

En revanche, le Kerala Blasters FC espère remporter son premier match de la Super League indienne (ISL) 2020-21. Les Blasters ont fait match nul et perdu trois matchs jusqu’à présent et n’ont que trois points à leur actif.

Hyderabad FC peut monter dans le tableau avec des points complets. Le Kerala Blasters FC, quant à lui, a l’opportunité d’enregistrer sa première victoire de la saison.

Le Kerala Blasters FC et le Hyderabad FC devraient commencer à 19h30.

Les matchs de la Super League indienne (ISL) 2020-21 seront disponibles pour diffusion en direct sur Disney + Hotstar VIP et Jio TV.

Dimanche 27 décembre – 19h30 heure normale de l’Inde (IST) au GMC Stadium, à Bambolim, Goa.

Prédiction ISL 2020-21 KBFC vs HFC Dream11 pour Kerala Blasters FC vs Hyderabad FC capitaine: Aridane Santana

Prédiction ISL 2020-21 KBFC vs HFC Dream11 pour Kerala Blasters FC vs Hyderabad FC vice capitaine: Vicente Gomez

Prédiction ISL 2020-21 KBFC vs HFC Dream11 pour Kerala Blasters FC vs Hyderabad FC gardien de but: Subrata Paul

Prédiction ISL 2020-21 KBFC vs HFC Dream11 pour Kerala Blasters FC vs Hyderabad FC défenseurs: Odei Onaindia, Akash Mishra, Costa Nhamoinesu

Prédiction ISL 2020-21 KBFC vs HFC Dream11 pour Kerala Blasters FC vs Hyderabad FC milieux de terrain: Halicharan Narzary, Jeakson Singh, Nikhil Poojary, Joao Victor

Prédiction ISL 2020-21 KBFC vs HFC Dream11 pour Kerala Blasters FC vs Hyderabad FC grévistes: Gary Hooper

KBFC vs HFC ISL 2020-21, l’alignement de départ probable du Kerala Blasters FC vs Hyderabad FC: Subrata Paul (GK), Chinglensana Singh, Odei Onaindia, Akash Mishra, Asish Rai, Nikhil Poojary, Halicharan Narzary, Hitesh Sharma, Mohammed Yasir, Joao Victor, Aridane Santana (C)

KBFC vs HFC ISL 2020-21, équipe de départ probable du Hyderabad FC contre le Kerala Blasters FC: Albino Gomes (GK), Bakary Kone, Nishu Kumar, Costa Nhamoinesu, Prasanth Karuthadathkuni, Jeakson Singh, Rahul KP, Vicente Gomez (C), Facundo Pereyra, Gary Hooper

