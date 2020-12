DAM vs ABH Dream11 Pronostics, Ligue Arabie Saoudite 2020-21, Damac FC vs Abha: Jouer à XI, Conseils de Fantasy Football | En Ligue saoudienne 2020, le Damac FC affrontera son hôte Abha le mardi 22 décembre au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz, à Abha.

Abha occupe actuellement la neuvième place du classement 2020-21 de la Ligue saoudienne avec trois victoires, deux nuls et trois défaites à son actif sur huit matchs disputés jusqu’à présent. Ils entrent dans l’affrontement sur la défaite 3-0 contre Al Batim, au dernier tour de la compétition de la Coupe du Roi.

En revanche, le Damac FC entre dans le match après une défaite 1-2 contre Al-Taawoun dans la compétition de la King’s Cup. Ils sont actuellement 16e et se trouvent en bas du tableau de classement avec 4 points. Damac n’a jusqu’à présent remporté qu’un seul match, à égalité un autre et en a perdu six sur les huit disputés jusqu’à présent.

Le match de la Ligue saoudienne 2020 entre le Damac FC et Abha doit débuter à 18h10 IST.

DAM vs ABH Saudi Arabia League 2020-21, Damac FC vs Abha Diffusion en direct

La diffusion en direct de tous les matchs de la Ligue saoudienne 2020-21 sera disponible sur Fancode.

DAM vs ABH Saudi Arabia League 2020-21, Damac FC vs Abha: Détails du match

Mardi 22 décembre – 18h10, heure normale de l’Inde (IST) au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz, à Abha, KSA.

Ligue Arabie Saoudite 2020-21 DAM vs ABH Dream11 équipe pour Damac FC vs Abha

Arabie Saoudite League 2020-21 DAM vs ABH Dream11 prédiction pour Damac FC vs Abha capitaine: C.Strandberg

Arabie Saoudite League 2020-21 DAM vs ABH Dream11 prédiction pour Damac FC vs Abha vice capitaine: N.Al-Sharani

Arabie Saoudite League 2020-21 DAM vs ABH Dream11 prédiction pour Damac FC vs Abha gardien de but: A.Mhamdi

Arabie Saoudite League 2020-21 DAM vs ABH Dream11 prédiction pour Damac FC vs Abha défenseurs: S.Amro, S.Vittor, M.Zubaidi, C.Strandberg

Arabie Saoudite League 2020-21 DAM vs ABH Dream11 prédiction pour Damac FC vs Abha milieux de terrain: A.AL- Shahrani, ASAl Hayder, A.Al Najjar, N.Al-Sharani

Arabie Saoudite League 2020-21 DAM vs ABH Dream11 prédiction pour Damac FC vs Abha grévistes: M.Al Muwallad, K.Barnawi

DAM vs ABH Saudi Arabia League, formation de départ probable du Damac FC vs Abha: K.Sharahili, T.Mohammad, I.Al Nakhli, S.Vittor, M.Zubaidi, MAFallatah, B.Sadaini, ASAl Hayder, A.AL-Shahrani, M.Hamzi, M.Al Muwallad

DAM vs ABH Saudi Arabia League, formation de départ probable Abha vs Damac FC: C.Strandberg, F.Al Jumeiah, A.Al Najjar, A.AlJaman, R.Sharahili, K.Auoadhi, S.Amro, N.Al-Sharani, M.Tahrat, K.Barnawi, A.Mhamdi