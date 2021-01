J’étais à un demi-mile dans le puits de la mine et mon cœur battait la chamade. Penché sous le plafond bas et à peine capable de voir, je suivais en écoutant les éclaboussures des marches des hommes devant moi. L’eau, ruisselant d’en haut, était à mes chevilles. Puis nous nous sommes arrêtés. Nous étions arrivés à une impasse, a déclaré l’un des mineurs. Pour que nous puissions continuer, ils devaient déclencher de la dynamite.

En quelques minutes, plusieurs paquets d’explosifs ont été forés dans la montagne et prêts à exploser. On m’a dit d’ouvrir la bouche et de ne pas la fermer avant que la dernière dynamite n’ait explosé.

Les explosions ont commencé et j’ai senti la montagne gémir autour de moi. Puis: silence complet. Dix secondes plus tard, alors que la poussière commençait à se déposer, l’un des mineurs a crié: «Allons-y! Il est temps de voir ce que nous avons.