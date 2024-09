Jouer à Dragon Age: The Veilguard en a fait mon jeu le plus attendu de 2024

J’ai récemment eu l’occasion de tester le prochain RPG d’action fantastique de BioWare, Dragon Age : The Veilguard. Je n’ai passé que quelques heures sur les précédents titres de Dragon Age, donc Veilguard n’était pas celui que j’attendais avec impatience. Mais après avoir parcouru plusieurs sections se déroulant tout au long du jeu, c’est devenu ma sortie la plus attendue de l’automne 2024.

En juin dernier, lors du Summer Games Fest, j’ai pu assister à un aperçu à huis clos. Cependant, cette session était strictement réservée aux personnes non autorisées ; nous n’avons pu que regarder le présentateur parcourir le créateur de personnages et jouer au prologue d’ouverture du jeu. Mon expérience pratique chez l’éditeur EA a été beaucoup plus révélatrice et passionnante.

Créer votre tour

Veilguard commence par donner aux joueurs la possibilité de personnaliser Rook, le protagoniste du jeu. Les joueurs peuvent choisir entre quatre races : les elfes traditionnels, les humains et les nains, ainsi qu’une grande race à cornes appelée qunari, unique à Dragon Age. J’avais déjà joué en tant que qunari dans Dragon Age : Inquisition en 2014, alors j’ai voulu essayer quelque chose de nouveau et j’ai choisi l’elfe.

Après avoir choisi votre race, vous choisissez l’une des trois classes suivantes : voleur, guerrier et mage. Encore une fois, décidant de choisir quelque chose en dehors de mon style de jeu habituel, j’ai choisi le mage. Rook a également le choix entre six factions dans le jeu. Votre choix de faction agit comme l’histoire de Rook, donnant des points de réputation pour diverses organisations de l’histoire, ainsi que des buffs contre certains types d’ennemis.

La dernière partie de la configuration consistait à sélectionner l’option de difficulté de votre jeu, ou votre style de jeu, et c’était agréable de voir des informations sur la façon dont chaque option modifiait les dégâts entrants, l’agression ennemie, le défi tactique et le timing défensif.

Le combat est rapide, fluide et amusant

Après la création du personnage, nous avons joué à cinq sections différentes du jeu, la première étant le prologue d’ouverture du jeu qui a été présenté en juin. C’est là que nous avons été initiés au combat du jeu, qui m’a vraiment surpris par son côté passionnant. En tant que mage, j’attaquais généralement avec des sorts à distance. Les attaques légères et lourdes sont réglées sur les boutons de la face avant du contrôleur et peuvent être entrelacées. Par exemple, trois attaques légères consécutives déclencheront une chaîne d’attaques qui fera plus de dégâts avec le coup final.

Vous pouvez également esquiver en appuyant sur un bouton ; un double appui lancera une esquive téléportée. C’était très agréable car cela téléportait littéralement mon personnage à quelques mètres de la distance d’esquive standard, mais c’était tout aussi rapide à réaliser. L’esquive téléportée sur le champ de bataille et les coups portés étaient super fluides et amusants.

Faites une pause pendant le combat et la roue des compétences vous permet de sélectionner des mouvements spéciaux avec les membres de votre groupe, avec des combos mis en évidence. EA

Maintenez RB ou R1 enfoncé pour faire apparaître la roue des compétences. Le jeu se met alors en pause pendant que vous ciblez des ennemis spécifiques et sélectionnez les compétences spéciales à utiliser, y compris celles de vos compagnons. (Les fans de Mass Effect connaissent cette mécanique.) Pendant que vous parcourez la roue, le jeu met également en évidence les sorts que vous et vos compagnons pouvez combiner pour créer une attaque plus puissante, ce que nous avons été invités à garder à l’esprit lorsque vous vous attaquez aux sections plus difficiles du jeu.

Si vous ne voulez pas geler l’élan du combat, vous pouvez maintenir LT/L2 et appuyer sur l’un des boutons du visage comme raccourci vers ces capacités. Maintenir RT/R2 enfoncé utilisera également l’attaque à distance de votre personnage en continu. Par exemple, le mage tire un rayon de magie (qui peut être amélioré dans l’arbre de compétences pour augmenter en puissance plus il est maintenu), tandis que pour le voleur, vous pouvez appuyer pour tirer une seule flèche ou maintenir pour tirer en continu.

Ce qui m’a vraiment impressionné chez le mage, c’est son équipement secondaire : orbe et dague. Au lieu de se battre avec un bâton magique, un orbe flottant pouvait être envoyé pour lancer des sorts tout en vous permettant d’attaquer de près avec un couteau. J’ai choisi d’utiliser ce style de jeu la plupart du temps car j’avais l’impression qu’il me donnait le meilleur des deux mondes. Bien que les premières sections ne proposaient que quelques compétences à exploiter, les chapitres suivants nous ont donné accès à des personnages de niveau supérieur avec plus de compétences débloquées.

Une mécanique qui mérite d’être soulignée est l’option d’exécution, qui nécessite de faire baisser suffisamment la santé d’un ennemi avant de cliquer sur R3 pour l’achever d’un coup. Par exemple, le mage le soulèverait magiquement dans les airs avant de lui lancer une dague, puis de le plaquer au sol, de récupérer la dague sur le cadavre et de continuer comme un dur à cuire.

Le combat était incroyablement amusant et j’attendais chaque rencontre avec impatience. Voir le grand arbre de compétences m’a également enthousiasmé quant aux compétences que je pourrais débloquer dans le jeu complet, d’autant plus que je savais que je pourrais également les combiner avec des capacités de compagnon plus fortes. En tant que personne qui évite généralement les classes de mage dans les RPG d’action, j’ai été totalement converti et je prévois d’en utiliser une pour ma partie principale lorsque le jeu sortira le mois prochain.

Utiliser un mage au combat : littéralement une explosion. EA

Au fil des cinq sections d’aperçu du jeu, mon personnage a été changé à chaque fois. J’ai eu la chance d’utiliser chacune des quatre races et des trois classes. Mes préférés étaient sans conteste le mage et le voleur. Le voleur se déplaçait incroyablement vite, exactement comme j’aime mes personnages d’action. Si le mage n’avait pas eu un tel impact sur moi, c’est probablement la classe que je choisirais au lancement du jeu.

Le guerrier était mon moins préféré en raison de sa lenteur et de son côté défensif. Il était équipé d’un bouclier massif et de nombreuses capacités étaient basées sur le fait de repousser l’ennemi ou de le protéger parfaitement. Le fait que la section pour laquelle je l’ai choisi ait fini par être un énorme combat contre un boss dragon n’a pas aidé, j’ai donc dû apprendre à connaître le nouveau personnage tout en combattant l’ennemi le plus coriace que j’ai rencontré chez EA. C’était la seule fois où je suis mort pendant l’aperçu, donc cela ne m’a pas laissé une très bonne impression.

Les couleurs, les cosmétiques et les compagnons m’ont gardé immergé

Lorsque nous ne combattions pas des squelettes et des bêtes magiques maléfiques, les graphismes du jeu étaient un véritable régal, en particulier sur nos stations de démonstration, qui présentaient des cartes graphiques Nvidia GeForce RTX série 40. Le style artistique de Veilguard est un mélange de réalisme et de dessin animé, ce qui donne un aspect légèrement exagéré aux environnements et aux personnages. Il s’adapte parfaitement aux zones denses et aux couleurs vives et hypersaturées du monde.

Est-ce vraiment une forêt fantastique s’il n’y a pas d’arches brisées ? EA

Le style visuel était particulièrement perceptible dans une zone forestière que nous avons explorée au début. Le niveau était épais d’un brouillard chatoyant, donnant de légères teintes arc-en-ciel à une grande partie de l’environnement. Cela donne envie au joueur d’explorer chaque recoin, d’autant plus qu’il s’agit d’un jeu avec beaucoup de butin. Les armes, armures et accessoires sont tous codés par couleur en fonction de leur rareté et de leur puissance, et je suis heureux d’annoncer que l’équipement de nouveaux objets modifiera l’apparence de votre personnage dans le jeu et les cinématiques.

Les personnages conserveront également les dégâts de combat qui se produisent lors d’événements clés. À la fin du prologue, vous avez le choix entre l’un de leurs deux compagnons pour les rejoindre sur le chemin le plus dangereux, tandis que l’autre reste en arrière et fournit une couverture. Au cours de cette période, Rook et le partenaire que vous avez choisi sont assez gravement blessés, et j’ai passé les deux heures suivantes à jouer avec un compagnon visiblement endommagé. En fait, les personnages en prenaient souvent note pendant les dialogues, et le compagnon a finalement dû s’absenter d’une quête en raison de ses blessures. C’était un excellent exemple de la façon dont les choix de Veilguard auront un impact sur la progression de votre histoire et sur les options qui s’offriront à vous à l’avenir.

Beaucoup de ces choix feront référence aux préférences de votre compagnon. Il y a sept coéquipiers au total et nous avons pu passer du temps avec chacun d’eux. Prendre des décisions importantes entraînera l’apparition de notifications indiquant si chaque personnage a approuvé ou désapprouvé votre choix, comme dans les jeux précédents et similaire aux alertes « le personnage s’en souviendra » trouvées dans des jeux comme Life is Strange.

Manfred le squelette est toujours partant pour jouer à pierre-papier-ciseaux. EA

Vous pourrez passer plus de temps avec votre équipe dans la section centrale du jeu, le phare. Ici, tout comme le navire dans Mass Effect, vos compagnons seront postés autour de la carte et seront mis en évidence lorsqu’ils auront des choses à vous dire. Passer du temps et discuter avec eux renforcera votre relation et débloquera d’autres fonctionnalités de jeu. Un personnage que l’on retrouve spécifiquement ici, bien que n’étant pas un compagnon de combat, est Manfred le squelette. Les interactions avec eux étaient limitées dans l’aperçu, mais ils étaient toujours prêts à jouer à un jeu de pierre-papier-ciseaux avec moi et j’ai hâte de vibrer avec eux à l’avenir.

Les sept compagnons de Veilguard sont un groupe coloré. EA

Le phare est également l’endroit où vous pouvez participer aux quêtes du passé de Solas. Il s’agit de vignettes jouables avec de longues cinématiques sur les motivations et l’histoire de Solas, le principal antagoniste de Veilguard. Elles donnent plus de couleur au méchant et offrent un aperçu de ses motivations maléfiques. Après la mission, Rook et ses compagnons s’assoiront ensemble et discuteront des ramifications de la vision qu’ils viennent de vivre. C’est une façon amusante non seulement de jouer à des concepts intéressants, mais aussi d’y réfléchir. Ces quêtes sont facultatives et j’ai eu accès à deux différentes lors de mon aperçu. Il nous a été dit lors de la prise en main que ces missions valaient vraiment la peine d’être accomplies.

Lucanis l’assassin a besoin de votre aide. EA

Cependant, la plus grande expérience narrative pour vos compagnons vient de leur quête de compagnon (que les fans de Mass Effect se préparent). Chaque personnage a une histoire et une intrigue secondaire uniques que vous pouvez débloquer et aider à résoudre. Celle que nous avons pu jouer concernait Lucanis, un assassin gentleman et suave. L’embargo d’EA ne me permet pas de parler de cette quête spécifique, mais je dirai que c’était l’un de mes moments préférés du jeu et le combat contre le boss à la fin était aussi cool que dégoûtant.

Un sceptique converti

J’ai commencé ma session de preview de Dragon Age : The Veilguard avec un certain enthousiasme par rapport à ce que j’avais vu en juin, mais j’ai quitté la session en attendant avec impatience la sortie complète du jeu. En tant que personne qui n’a jamais vraiment accroché avec la série, et qui n’a pas spécialement aimé les combats des jeux précédents, j’ai pratiquement fait un 180 complet. Le jeu est extrêmement beau et les combats ont été sans aucun doute le point culminant. J’ai même quitté la session en étant excité pour une classe de personnage que j’ai généralement tendance à éviter (un réel avantage de pouvoir jouer à un jeu plus tôt).

Ayant beaucoup aimé Mass Effect, j’ai hâte de voir un autre titre BioWare qui me passionnera autant. D’après mes premières expériences, Veilguard pourrait bien être le jeu idéal.

Dragon Age: The Veilguard sortira sur Xbox, PlayStation et PC le 31 octobre.