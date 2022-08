Jouer à des jeux PC sur Mac devrait s’améliorer avec Parallels 18

Si vous n’êtes pas familier avec les machines virtuelles, elles sont essentiellement un moyen d’exécuter un système d’exploitation étranger sur votre ordinateur – Windows ou Linux sur un Mac, par exemple. Cela permet de faire des choses comme jouer à des jeux PC sur un Mac ou exécuter d’anciennes applications Windows 32 bits (qui étaient obsolètes il y a quelques versions de MacOS). Parallels est probablement le logiciel de VM le plus convivial qui reste, maintenant qu’Apple a démarré Boot Camp pour son propre silicium et que les options de VMware sont bloquées à l’ère d’Intel. Avec Parallels 18, il s’approche de la prochaine version de Mac OS 13 (Ventura) avec prise en charge de nouvelles fonctionnalités et améliorations de celles existantes.

En plus de soutenir Régisseur espace de travail virtuel dans Ventura, il y a quelques mises à jour dans la nouvelle version qui peuvent rendre le jeu beaucoup plus fluide. Tout d’abord, Parallels passera désormais par les connexions Bluetooth pour les contrôleurs Xbox et PlayStation de MacOS à Windows (ou Linux), ce qui devrait rationaliser le fonctionnement ; la société dit qu’elle n’ajoute aucune latence. Il offrirait également un fonctionnement GPU plus rapide sur les puces M1 à plus grand nombre de cœurs, comme le M1 Ultra.

Parallels a également renforcé la gestion de l’USB 3.0, de sorte que vous obtenez une vidéo plus fluide avec des périphériques de capture en continu et des opérations de fichiers pour les applications basées sur Intel. (Étant donné qu’Apple Silicon est basé sur Arm, et non sur x86 comme Intel et AMD, les opérations sur les fichiers peuvent toujours bénéficier d’une certaine optimisation).

De plus, la mise à jour ajoute la prise en charge de la synchronisation automatique du taux de rafraîchissement entre MacOS et Windows sur les écrans ProMotion, bien que ce ne soit pas la même chose que la prise en charge du rafraîchissement adaptatif dans un jeu.

Il existe également quelques améliorations pour les informaticiens dans la version Pro, y compris de meilleurs outils de déploiement et de provisionnement qui prennent en charge le téléchargement d’images de VM basé sur les informations d’identification ainsi que SSO/SAML. Et les développeurs qui utilisent la version Business bénéficient d’outils tels que des simulations de l’état du réseau pour les tests, un sandboxing plus facile pour les machines virtuelles, la possibilité de démarrer une machine virtuelle Linux à partir du réseau, etc.