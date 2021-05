Jeudi, le fabricant de jouets danois a dévoilé son ensemble « Tout le monde est génial », qui comprend une toile de fond inspirée du drapeau arc-en-ciel et 11 figurines monochromes, chacune avec sa propre coiffure et sa propre couleur.

Le modèle est conçu pour «Célébrez la diversité de nos fans et du monde qui nous entoure», et sert de « Symbole d’amour et d’acceptation par la communauté LGBTQIA +, » la société a expliqué dans un communiqué de presse.

Selon le groupe d’activistes OutRight Action International, LGBTQIA signifie « Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres, allosexuels et / ou en questionnement, intersexuels et asexués et / ou alliés. »

Nous sommes ravis de révéler notre nouvel ensemble – LEGO Tout le monde est génial! Parce que nous célébrons chaque constructeur LEGO ❤️🌈 #LEGO#EveryoneIsAwesomepic.twitter.com/J7KSz3zWik – LEGO (@LEGO_Group) 20 mai 2021

Le modèle utilise les couleurs du drapeau arc-en-ciel, mais comprend également le bleu pâle, le blanc et le rose, représentant la communauté trans, et le noir et le brun comme reconnaissance de la diversité raciale.

Le créateur de l’ensemble, Matthew Ashton, qui occupe le poste de vice-président du design de Lego, a déclaré que le modèle était une expression de «Inclusivité» et montre que l’entreprise « Croit vraiment » cette «Tout le monde est génial.»

L’ensemble de construction sera disponible à l’achat à partir du 1er juin, qui marque le début du mois de la fierté. Le modèle sera vendu sur le site Web de la société et dans les magasins de marque Lego. Lego a déclaré qu’il s’était également associé à un certain nombre d’organisations, notamment le groupe de défense des droits des homosexuels Stonewall et l’organisation caritative britannique Diversity Role Models, qui «Travaille à éduquer les enfants sur l’inclusion et l’empathie.»

L’annonce a été applaudie par de nombreux utilisateurs de médias sociaux, qui exprimé désireux de débourser leur argent pour le jeu de jouets.

D’autres, cependant, ont émis des réserves. De nombreux membres de la communauté LGBTQ ont accusé l’entreprise de jouets de ne pas en faire assez pour montrer qu’elle était vraiment engagée en faveur de l’inclusivité. Une personne s’est plainte que Lego n’était pas « neutre de genre » assez, et a suggéré que la société associait incorrectement les femmes à la couleur rose.

Dommage que vous n’ayez pas recours à des Lego et à de la publicité non sexistes ces jours-ci. Pas de rose sur cette petite fille. pic.twitter.com/nlQqbF7NHJ – C_Runchie (@RunchieC) 20 mai 2021

Plusieurs commentaires ont également souligné le fait que le modèle semble être commercialisé auprès des personnes âgées de 18 ans et plus. Le fabricant de jouets a expliqué dans son communiqué de presse que le modèle était destiné à sa « Fans adultes. »

«Il est utile que nous enseignions à nos enfants que l’inclusivité est importante, pourquoi attendre si longtemps?» demandé une observateur.

Le modèle était également critiqué pour ne pas être très excitant, étant donné que c’est juste un mur coloré avec des figurines.

Une critique négative a décrit l’ensemble comme « Tout simplement paresseux et une mauvaise tentative d’essayer de tirer profit du marketing LGBT. »

C’est probablement le pire ensemble de Lego jamais vu, les chiffres sont vierges? La toile de fond n’est qu’un arc-en-ciel? Pourrait faire l’un de ces ensembles familiaux avec un couple de même sexe ou autre chose, c’est tout simplement paresseux et une mauvaise tentative d’essayer de tirer profit du marketing LGBT – e (@ L30545988) 20 mai 2021

Certains ont exprimé préoccuper que l’entreprise essayait de «Sexualiser» leurs jouets, en faisant valoir que les enfants ne devraient pas être exposés à de telles idées.

Lego est loin d’être le premier fabricant de jouets à se «réveiller». L’année dernière, Hasbro a annoncé une nouvelle itération de son jeu de société classique, Monopoly, qui donne aux femmes de l’argent supplémentaire lorsqu’elles passent «Go» – apparemment comme un moyen de combattre le patriarcat.

En février, Hasbro a provoqué un nouveau tollé après la diffusion d’informations selon lesquelles il rendait son jouet Mr. Potato Head neutre. La société a par la suite précisé qu’elle ne faisait que laisser tomber «M.» de la marque de jouets, et qu’il ferait toujours la distinction entre M. et Mme Potato Head.

