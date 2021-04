LONDRES – Ce ne sont pas les absents les plus souvent réprimés au cours d’une saison que Liverpool a besoin de sauver, mais Diogo Jota et Fabinho ont fourni un rappel utile samedi de ce que l’équipe de Jurgen Klopp avait manquée.

Les Reds ont été tout à fait dominants en facilitant une victoire 3-0 sur une équipe terriblement pauvre d’Arsenal, mais seulement après que Jota ait ajouté de la puissance à une performance pour laquelle Fabinho a défini le tempo. C’était le meilleur affichage collectif de Liverpool depuis la mise en déroute de Crystal Palace 7-0 en décembre et qui a dû se sentir quelque peu cathartique après leurs récents problèmes.

L’équipe de Klopp se déplace à moins de deux points de Chelsea, quatrième, et peut se lancer dans un quart de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid en plus de la rencontre en Premier League avec un optimisme renouvelé après avoir redécouvert l’autorité qui en a fait des champions. Fait troublant pour Arsenal, c’était aussi un retour à leur ancien moi, mais plus tard.

« C’était une déclaration très importante pour nous », a déclaré Klopp après le match. « Nous devons montrer que nous nous battons pour cela, nous ne pouvons pas en parler, nous devons le montrer sur le terrain. Dans notre situation, c’est clair. Toutes les choses qui nous sont arrivées dans le passé cette saison nous ont amenés. à une position où nous ne l’avons pas entre nos mains. Nous devons gagner nos matchs et quelqu’un d’autre doit perdre. Nous devons faire pression sur eux et c’est ce que nous avons fait ce soir. Nous devons nous battre et nous nous battrons. «

Les Gunners n’étaient à niveau qu’après plus d’une heure en raison de l’incapacité de Liverpool à faire valoir leur supériorité, une affliction qui explique en grande partie pourquoi les visiteurs se bousculent maintenant pour terminer dans le top quatre. Malgré le contrôle du match avec Fabinho et Thiago tirant les ficelles au milieu de terrain, le match était sans but à l’heure lorsque Klopp a présenté Jota pour Andrew Robertson et a fait passer James Milner à l’arrière gauche. Milner avait gâché la meilleure chance des visiteurs à ce point, en prenant le pied large lorsqu’il était retrouvé par Trent Alexander-Arnold sur le bord de la surface.

Le sentiment de rappeler aux autres ce qui leur manquait s’est étendu à Alexander-Arnold, qui a répondu à son omission surprise de la dernière équipe anglaise de Gareth Southgate avec un affichage concentré débordant de qualité, illustré par son superbe croisement ponctuel pour le match d’ouverture de Liverpool. Jota a rencontré sa livraison fouettée de la droite avec une tête Bernd Leno ne pouvait pas tenir à l’écart, et de là, ils ont menacé de déclencher une émeute.

Fabinho a libéré Mohamed Salah, qui a éludé le faible défi de Gabriel pour porter le but sous un angle serré. Il visait la seule partie du but qu’il pouvait vraiment voir – entre les jambes de Leno – et dirigea un joli tir à travers l’écart pour doubler leur avantage.

Arsenal s’est gravement fané. Gabriel a semblé choqué, offrant la possession à Liverpool pour en faire trois dans un chiffre d’affaires décisif et coûteux que Jota a terminé intelligemment.

Le doublé de Diogo Jota lors de la victoire de Liverpool à Arsenal a rappelé ce que les champions en titre de la Premier League sont capables de faire lorsqu’ils sont en pleine forme. ADAM DAVY / POOL / AFP via Getty Images

Jota compte désormais 18 buts pour Liverpool et le Portugal cette saison, un retour d’autant plus impressionnant qu’il s’agit de sa première saison au club après un transfert de 41 millions de livres sterling de Wolverhampton Wanderers et il a raté une grande partie de la saison entre le 10 décembre. C’était aussi la sixième sortie de Fabinho depuis le 24 janvier, mais il a fait plus de plaqués (six) que quiconque sur le terrain avec Thiago (92%) le seul joueur de Liverpool à enregistrer un taux de réussite plus élevé que son 89%. Cela semble presque criminel lors de nuits comme celle-ci de penser qu’il a dû remplacer le défenseur central.

« Nous sommes un peu habitués à [not scoring early on]. C’est notre année, si vous voulez; nous n’avons pas marqué avec nos premières chances « , a déclaré Klopp à Sky Sports. »[Milner] n’a pas marqué avec un gardien à peu près. Il pensait la même chose! Nous devons travailler dur et essayer plus souvent et toutes ces sortes de choses. Évidemment, nous avons amené Diogo [Jota], qui est en très bonne forme. Il a étiré les choses. Il a beaucoup joué pour le Portugal, c’est pourquoi il n’a pas commencé. «

Arsenal ne pouvait tout simplement pas rivaliser. Ils n’avaient perdu qu’une de leurs quatre rencontres avec Liverpool sous Mikel Arteta, et l’Espagnol avait suggéré avant cela qu’il voulait que son équipe gagne grâce à un style plus affirmé et expansif que l’approche de contention et de contre qui a donné le succès passé. Ce qui a suivi à la place était une leçon brutale à quel point ils étaient loin de cet objectif.

« Je ne sais pas si c’était le pire [performance of my tenure] mais probablement l’un des pires et celui qui m’a vraiment choqué « , a déclaré Arteta. » Cela nous laisse dans une position où nous devons nous excuser pour ce que nous avons fait sur le terrain aujourd’hui. Peu m’importe qui manque, ce sont des excuses. L’international [break] est des excuses et je déteste les excuses.

2 Liés

« Ils étaient bien meilleurs que nous dans chaque département. Et ils méritaient pleinement de gagner le match avec une plus grande marge. J’en suis entièrement responsable. Le reste, à peu près un joueur. [missing], deux joueurs, trois joueurs, ce ne sont que des excuses. «

Le soupçon fort demeure que Granit Xhaka n’est pas assez bon pour une équipe aspirant à devenir des habitués de la Ligue des champions, mais ils ont raté sa gamme de passes au milieu de terrain central. Avec David Luiz également indisponible – Arteta révélant après le match que le club évalue si une intervention chirurgicale sera nécessaire pour la blessure au genou de 33 ans – les Gunners ne possédaient pas de joueur capable de choisir une longue passe précoce pour aider à battre La presse implacable de Liverpool. Au lieu de cela, ils ont simplement remis la possession à bon marché, illustré par le gaspillage de Gabriel pour le troisième but de Liverpool. Il a donné le ballon 19 fois, un certain nombre de matches par Calum Chambers.

Perdre Kieran Tierney sur blessure sur le coup de la mi-temps à la suite d’un affrontement avec Milner était malheureux, et il était significatif que les deux premiers buts soient tombés dans le canal que l’international écossais patrouillait. Il était également révélateur qu’Arteta ait retiré le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang alors qu’Arsenal perdait pour le deuxième match consécutif. La tâche ici ne lui convenait pas, il faut le dire, étant invité à faire autant de travail défensif sur le flanc gauche, mais il ne peut pas rester trop longtemps à la périphérie compte tenu de l’enjeu ce mois-ci.

La saison d’Arsenal s’articule désormais sur son match de quart de finale de la Ligue Europa avec le Slavia Prague, dont le match aller se déroule jeudi à l’Emirates Stadium. Une énergie fraîche sera nécessaire avec les candidats susceptibles de revenir à Bukayo Saka et Emile Smith Rowe. Arsenal a besoin à la fois de l’exubérance et de la qualité de sa jeunesse.

Liverpool a toujours un combat actif sur deux fronts malgré un record récent épouvantable à domicile et l’absence continue de défenseurs clés, dont Virgil van Dijk et Joe Gomez. Et les signes suggèrent qu’ils commencent à regagner suffisamment de profondeur d’équipe pour rendre les deux défis à tout le moins compétitifs.