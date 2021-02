L’attaquant de Liverpool, Diogo Jota, est classé n ° 1 mondial au classement des champions FIFA Ultimate Team de PlayStation après avoir terminé le week-end à 30-0.

Le joueur de 24 ans a rejoint Liverpool en provenance de Wolverhampton Wanderers cet été et a impressionné avec neuf buts pour son nouveau club – dont une série de six buts en quatre matches en octobre et novembre – avant de se blesser en décembre.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Jota n’a pas joué depuis un match nul 1-1 contre le FC Midtjylland en Ligue des champions le 9 décembre et, depuis lors, Liverpool n’a gagné que quatre fois en 13 matchs toutes compétitions confondues.

Mais Jota a clairement utilisé son temps à la maison à bon escient pour améliorer ses compétences FIFA.

Jota a toujours été un joueur passionné et a partagé sa récente réalisation sur sa page Twitter personnelle d’esports.

« Depuis que mon père m’a offert ma première PlayStation quand j’étais enfant, c’était comme une autre de mes passions. J’ai toujours joué au football dessus », a déclaré Jota à The Athletic en décembre.

En avril 2020, alors que le football était au milieu d’un arrêt en raison de l’épidémie de coronavirus, Jota a remporté un tournoi de Premier League FIFA, où chaque équipe a sélectionné un joueur pour les représenter.

Jota, alors aux Wolves, a battu le futur coéquipier Trent Alexander-Arnold en finale.