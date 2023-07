Jota: Al-Ittihad en pourparlers avancés pour signer l’ailier celtique pour 25 millions de livres sterling après les accords Karim Benzema, N’Golo Kante | Nouvelles du football

Al-Ittihad est en pourparlers avancés avec le Celtic pour signer Jota pour un accord d’une valeur de 25 millions de livres sterling.

Il est entendu que les négociations à ce stade sont centrées sur les frais initiaux et la structure des paiements et des modules complémentaires.

Une fois qu’il y aura un accord, les conditions personnelles avec le club saoudien de la Pro League seront probablement une formalité et le déménagement pourrait être achevé la semaine prochaine.

Jota a remporté le but de la saison PFA Scotland après son but contre ses rivaux Rangers



Benfica serait redevable de 30% des frais de transfert futurs pour Jota, qui a rejoint le Celtic en prêt en 2021 avant que le club de Glasgow ne déclenche une clause de rachat l’été dernier.

Jota, qui a signé un contrat de cinq ans, a marqué 15 buts et fourni 12 passes décisives la saison dernière.

Al-Ittihad a récemment recruté Karim Benzema du Real Madrid et N’Golo Kante de Chelsea, suite à leur prise de contrôle du PIF.

Celtic complète la signature de Tilio de Melbourne City

Image:

Le Celtic a conclu un accord avec Marco Tilio de Melbourne City





Le Celtic a annoncé la signature de l’international australien Marco Tilio de Melbourne City.

L’ailier de 21 ans a signé un contrat de cinq ans au Celtic Park et devient la deuxième signature du deuxième passage de Brendan Rodgers au club.

Tilio, qui suit une foule d’Australiens pour enfiler les cerceaux verts et blancs, a déclaré à Celtic TV: « Je suis ravi de venir en Europe, de venir dans un si grand club et une si grande équipe, et je suis super- excité.

« J’espère apporter toutes mes qualités, affronter des joueurs dans et autour de la surface, aider l’équipe à contribuer aux buts avec des passes décisives et, espérons-le, en mettre quelques-uns au fond des filets également.

« C’est une opportunité incroyable pour moi et après avoir vu des Australiens aller là-bas et réussir dans un club aussi prestigieux, c’est une énorme opportunité pour moi que je ne pouvais pas nier.

« Et être entouré de ces gars, Aaron Mooy et Tommy Rogic, dans le camp de l’équipe nationale ces dernières années, a évidemment aidé à rendre ma décision plus facile. »

Rodgers : Un bon moment pour se renforcer

Le patron du Celtic, Brendan Rodgers, déclare que c’est le bon moment pour renforcer son « équipe passionnante » pendant le mercato estival



Sky Sports Nouvelles comprend que le conseil d’administration du club soutiendra Brendan Rodgers sur le marché des transferts pour l’aider à remporter le succès national et à participer à la Ligue des champions.

Le Celtic a déjà signé le milieu de terrain Odin Thiago Holm pour un contrat de cinq ans, car il est devenu la première signature de Rodgers depuis son retour à Glasgow et le patron de Parkhead est impatient de le suivre.

« C’est un bon moment pour se renforcer chaque fois que vous avez bien fait », a-t-il déclaré. « Ce ne sera pas beaucoup de chiffres.

« Au cours des deux dernières années, ils ont construit une équipe, il s’agit donc de développer cela et d’ajouter de la qualité là où nous le pouvons. Je suis vraiment excité avec les joueurs ici parce que c’est une jeune équipe et il y a encore beaucoup de croissance dans ce . »

