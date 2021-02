Joss Whedon: Nicholas Brendon, star de Buffy contre les vampires, dénonce les allégations de Charisma Carpenter | Actualités Ents & Arts

La star de Buffy contre les vampires, Nicholas Brendon, dit qu’il «soutient» les récentes affirmations de Charisma Carpenter selon lesquelles le créateur de l’émission, Joss Whedon, a créé des «environnements de travail hostiles et toxiques» – mais dit également qu’il les «aime» tous les deux.

L’actrice dit que le producteur l’a appelée « grosse » pendant qu’elle était enceinte, et plus tard l’a renvoyée du rôle de Cordelia.

L’acteur de 49 ans est la dernière star de Buffy The Vampire Slayer à entrer dans la controverse croissante autour de la prétendue «mauvaise conduite» de Whedon.

Joss Whedon n’a pas encore répondu publiquement aux allégations. Pic: AP



S’exprimant sur un flux Facebook en direct depuis une chambre d’hôpital où il attendait une opération au dos, Brendon – qui jouait Xander dans l’émission – a admis qu’il y avait eu des « transgressions » sur le plateau, mais semblait également défendre les actions de Whedon.

Il a dit: « Je veux dire, à moins que vous ne connaissiez Joss, c’est juste un peu, comme … J’espère juste que la croissance viendra, et la guérison, et ensuite être une meilleure personne et un meilleur peuple.

Carpenter a fait les premières allégations contre Joss Whedon. Photos: AP



« Parce que je pense que c’est ça le quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Ne pas battre quelqu’un.

« Je veux dire, y a-t-il eu des transgressions? Ouais, il y en a eu. Pour moi aussi, tu vois ce que je veux dire?

«C’est comme si j’avais aussi ma relation avec Joss. Et je l’aime. Tu prends, tu sais… pour moi, j’ai pris le bien, j’ai pris le mal… mais ce n’est pas tout le monde.

Il a ajouté: « J’aime et je soutiens [Carpenter] beaucoup et je connais cette histoire, et ce n’est pas une histoire gentille. «

Gellar dit qu’elle est «fière» de ses co-stars pour avoir «pris la parole». Pic: AP



«Je connais ma relation avec Joss et ce n’est pas… il y en a beaucoup… il y a beaucoup de gentillesse. Mais pas non plus, tu sais? Donc c’est un peu difficile de faire une déclaration quand les choses sont comme ça. C’est comme, ‘hey make une déclaration qui est comme, mes pensées et mes prières vont aux familles de la victime. Je ne fais pas ça merde. «

Ses commentaires sur les affirmations suivent ceux des autres membres de la distribution, y compris la star principale du programme, Sarah Michelle Gellar, avec Anthony Head, Amber Benson, Michelle Trachtenberg, Eliza Dushku, David Boreanaz et James Marsters.

Whedon n’a pas encore répondu publiquement aux allégations.

Le joueur de 56 ans a créé Buffy The Vampire Slayer – qui s’est déroulé de 1997 à 2003 – et son spin-off Angel, et le drame culte Firefly.

En 2017, Whedon a dirigé les reprises de Justice League après que le réalisateur d’origine Zack Snyder a démissionné après la mort de sa fille.

Sky News a contacté Whedon pour commenter.