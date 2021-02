Joss Whedon, qui est à l’origine de projets tels que Justice League et Agents of SHIELD, a été accusé d’avoir créé des «environnements de travail toxiques et hostiles» par une actrice de Buffy the Vampire Slayer.

Charisma Carpenter, qui a joué Cordelia Chase dans le drame surnaturel, a également déclaré que Whedon, qui a créé l’émission, était responsable de «menaces continues, passives-agressives» de la renvoyer pendant son temps sur l’émission.

L’une de ses allégations est qu’il l’a qualifiée de « grosse » alors qu’elle était enceinte de quatre mois, ajoutant qu’il avait demandé si elle « allait la garder » lors d’une réunion – apparemment une référence à son caractère et à sa religion.

Charisma Carpenter dit que Whedon l'a qualifiée de «grosse» alors qu'elle était enceinte de quatre mois.



Carpenter dit qu’elle a été «licenciée sans cérémonie» la saison suivante.

Elle a déclaré qu’elle avait été inspirée de parler après que l’acteur Ray Fisher, qui était dans la Justice League en 2017 en tant que personnage de Cyborg, avait allégué en juillet dernier que le comportement de Whedon envers les acteurs et l’équipe était « abusif, non professionnel et inacceptable ».

Whedon a été amené pendant la post-production sur Justice League. Il a supervisé de nombreuses reprises, le montage et les effets visuels du film pour le réalisateur Zack Snyder, qui s’était retiré après la mort de sa fille.

Écrivant sur Instagram, Carpenter a déclaré: « Joss Whedon a abusé de son pouvoir à de nombreuses reprises en travaillant ensemble sur les décors de Buffy The Vampire Slayer et [spin-off] Ange.

«Bien qu’il ait trouvé son inconduite amusante, cela n’a fait qu’intensifier mon anxiété de performance, me décourager et m’éloigner de mes pairs.

«Les incidents inquiétants ont déclenché une condition physique chronique dont je souffre encore.

« C’est avec un cœur lourd et battant que je dis que j’ai fait face à l’isolement et, parfois, de manière destructive. »

Elle a également déclaré avoir suivi une thérapie pour faire face aux «complexités de cette pensée démoralisée», ajoutant qu’elle avait été inspirée par la Moi aussi mouvement.

Sarah Michelle Geller, qui a joué le rôle principal dans la série, a répondu aux affirmations sur sa page Instagram en déclarant: « Bien que je sois fière d’avoir mon nom associé à Buffy Summers, je ne veux pas être à jamais associé au nom Joss Whedon.

«Je suis plus concentré sur l’éducation de ma famille et sur la survie d’une pandémie actuellement, donc je ne ferai aucune autre déclaration pour le moment.

Sarah Michelle Gellar a joué le rôle principal dans Buffy contre les vampires.



« Mais je suis avec tous les survivants de mauvais traitements et je suis fier d’eux pour avoir pris la parole. »

Michelle Trachtenberg, qui a joué la sœur de Geller dans Buffy contre les vampires, est allée sur les réseaux sociaux pour remercier son frère à l’écran, en disant: « Je suis assez courageuse maintenant en tant que femme de 35 ans … pour republier ça. »

Elle a également fait allusion à « son comportement inapproprié » qu’elle a vécu en tant qu’acteur adolescent.

Whedon, qui a réalisé deux des films Avengers et créé l’émission Firefly, a été approché pour commenter, un représentant affirmant qu’il n’avait pas de réponse aux allégations.