L’actrice Eliza Dushku est devenue la dernière star de Buffy The Vampire Slayer à entrer dans la controverse croissante autour de la prétendue «inconduite» du créateur de l’émission télévisée Joss Whedon.

Le joueur de 40 ans rejoint les autres membres de la distribution Charisma Carpenter, Amber Benson et la vedette principale de l’émission Sarah Michelle Gellar pour répondre aux allégations d’un «environnement de travail toxique» sur le plateau.

Plus tôt cette semaine, Carpenter – qui a joué Cordelia Chase dans Buffy – a partagé un message sur les réseaux sociaux alléguant Whedon l’appelle «grosse» alors qu’elle était enceinte de quatre mois et l’a renvoyée plus tard.

Image:

Joss Whedon n’a pas encore répondu publiquement aux allégations



Elle a affirmé qu’il avait créé des «environnements de travail hostiles et toxiques» et qu’il était responsable de «menaces permanentes, passives-agressives» contre elle.

Carpenter a déclaré qu’elle avait été inspirée à parler par l’acteur de la Ligue de la justice, Ray Fisher, qui en juillet dernier a allégué que le comportement de Whedon envers les acteurs et l’équipe du film était « abusif, non professionnel et inacceptable ».

Le personnage de Fisher, Cyborg, a depuis été écrit à partir du prochain film Flash.

En réponse à la publication de Carpenter, Dushku – qui a joué Faith dans le drame surnaturel – a publié sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #IStandWithCharismaCarpenter.

Elle a qualifié la déclaration de sa co-vedette de « puissante, douloureuse et a peint une image que nous ne verrons ni ne connaîtrons jamais collectivement » et évoque le #Moi aussi mouvement qui a balayé le monde du divertissement au cours des dernières années.

Carpenter a écrit: «Négliger de« nommer »l’épidémie d’abus de pouvoir / genre / sexuel / racial dans l’industrie du divertissement (et d’ailleurs la société en général) permet aux agresseurs et ne fait qu’encourager et finalement fortifier les systèmes abusifs.

«Puissiez-vous, ainsi que d’innombrables autres, ressentir la solidarité et la connexion que vous avez probablement manquées depuis trop longtemps. Du courage, du changement et de l’espoir. Cela commence et se terminera grâce à de courageux diseurs de vérité comme vous.

Image:

Gellar dit qu’elle est « fière » de ses co-stars pour avoir « pris la parole ». Pic: Richard Shotwell / Invision / AP



Gellar, la plus grande star de Buffy, a également ajouté sa voix au débat – tout en évitant toute allégation de sa part.

Gellar a posté une courte déclaration sur Instagram, qui disait: « Bien que je sois fier d’avoir mon nom associé à Buffy Summers, je ne veux pas être associé pour toujours au nom Joss Whedon ».

Elle a dit qu’elle était « fière » de ses co-stars pour avoir « pris la parole », ajoutant « Je soutiens tous les survivants d’abus ».

Une autre actrice de l’émission – Michelle Trachtenberg qui jouait la petite sœur de Buffy, Dawn – a affirmé que Whedon était coupable de «comportement inapproprié» avec elle lorsqu’elle était adolescente.

Whedon – qui a travaillé sur les films Marvel – n’a pas encore répondu publiquement aux allégations.

Abonnez-vous au podcast Backstage sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spreaker

Le joueur de 56 ans a créé Buffy The Vampire Slayer – qui s’est déroulé de 1997 à 2003 – et son spin-off Angel, et le drame culte Firefly.

En 2017, Whedon a dirigé les reprises de Justice League après la démission du réalisateur d’origine Zack Snyder après la mort de sa fille.