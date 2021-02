Joss Whedon: David Boreanaz est la dernière star de Buffy The Vampire Slayer à offrir son soutien sur des allégations | Actualités Ents & Arts

L’acteur de Buffy contre les vampires, David Boreanaz, a offert son soutien public à son ancienne co-vedette Charisma Carpenter pour les allégations d’un environnement de travail «toxique et hostile» contre le créateur Joss Whedon.

Carpenter, qui a joué Cordelia Chase dans le drame surnaturel, a accusé Whedon de l’appeler grosse pendant qu’elle était enceinte et faire des «menaces continues, passives-agressives» pour la renvoyer pendant son temps dans l’émission.

Après avoir fait des déclarations sur les réseaux sociaux, d’autres stars féminines, notamment Eliza Dushku, Amber Benson et Sarah Michelle Gellar se sont également adressées à eux publiquement.

Image:

Charisma Carpenter a fait les premières allégations contre Joss Whedon (ci-dessous). Photos: AP



Maintenant, Boreanaz, qui jouait Angel, a répondu au message original de Carpenter en disant: « Je suis là pour que vous vous écoutiez et vous souteniez. Fier de votre force. »

En plus de Buffy, qui s’est déroulée de 1997 à 2003, et du spin-off Angel, avec Boreanaz, Whedon a écrit des films tels que The Avengers et Justice League.

Carpenter a déclaré qu’elle avait été inspirée à parler par l’acteur de la Ligue de la justice Ray Fisher, qui en juillet a affirmé que le comportement de Whedon envers les acteurs et l’équipe du film était « abusif, non professionnel et inacceptable ».

Le personnage de Fisher, Cyborg, a depuis été écrit à partir du prochain film Flash.

Je suis là pour vous écouter et vous soutenir. Fier de ta force ♥ ️🙏 – David Boreanaz (@David_Boreanaz) 14 février 2021

Soutenant Carpenter, Gellar a publié une déclaration mais n’a fait aucune allégation elle-même.

«Bien que je sois fière d’avoir mon nom associé à Buffy Summers, je ne veux pas être à jamais associé au nom Joss Whedon», a-t-elle déclaré.

Comme Boreanaz, elle a dit qu’elle était « fière » de son ancienne co-star pour avoir pris la parole, ajoutant: « Je suis avec tous les survivants d’abus. »

Image:

Sarah Michelle Gellar dit qu’elle est fière d’être connue pour Buffy mais ne veut pas être associée à jamais à Whedon. Pic: AP



Dushku, qui a joué Faith dans la série, a publié sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #IStandWithCharismaCarpenter.

Elle a qualifié la déclaration de sa co-star de « puissante, douloureuse et a peint une image que nous ne verrons ni ne connaîtrons jamais collectivement » et évoque le mouvement #MeToo plus large qui a balayé le monde du divertissement ces dernières années.

Michelle Trachtenberg, qui jouait la petite sœur de Buffy, Dawn, a affirmé que Whedon était coupable de «comportement inapproprié» avec elle lorsqu’elle était adolescente.

Whedon, 56 ans, n’a pas encore répondu publiquement aux allégations.

Sky News a contacté ses représentants pour commentaires.