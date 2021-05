Joss Whedon a menacé ma carrière, assuré que ma carrière serait misérable: Gal Gadot

La star hollywoodienne Gal Gadot, lors d’une récente interview, s’est ouverte et a révélé son expérience de travail avec Ligue de justice le réalisateur Joss Whedon, contre qui plusieurs accusations ont récemment été dénoncées.

Selon E! Actualités, le Wonder Woman acteur, tout en parlant avec une chaîne d’information israélienne pour une interview, elle a partagé plus de détails sur son expérience avec le réalisateur, qui est intervenu pour filmer (et re-tourner) Ligue de justice après que Zack Snyder ait quitté le film à la suite d’une tragédie familiale. Gal avait précédemment laissé entendre que son expérience avec Joss « n’était pas la meilleure ».

Cependant, elle a expliqué: « Mais je m’en suis occupé là-bas et quand cela s’est produit. Je l’ai amené aux plus hauts gradés. » Mais maintenant, la star de 36 ans a développé ses remarques passées sur la femme de 56 ans Buffy contre les vampires créateur.

« Ce que j’avais avec Joss, au fond, c’est qu’il a en quelque sorte menacé ma carrière et m’a dit que si je faisais quelque chose, il veillerait à ce que ma carrière soit misérable. Et je l’ai simplement géré sur place », a déclaré Gal à la télévision. canal.

Au cours de la dernière année, le réalisateur a été critiqué, plusieurs acteurs de ses projets racontant leurs propres histoires sur le travail avec lui. Ceci comprend Ligue de justice star Ray Fisher et Buffy acteur Charisma Carpenter.

Son ex-femme, Kai Cole, a également abordé sa personnalité publique et comment elle diffère à huis clos, l’accusant d’être un «hypocrite prêchant des idéaux féministes».

Elle l’a accusé d’avoir eu de nombreuses affaires secrètes tout au long de leur mariage et a ajouté: « Je veux que les gens qui l’adorent sachent qu’il est humain et que les organisations qui lui décernent des prix pour son travail féministe, réfléchissent à deux fois à l’avenir pour honorer un homme qui ne pratique pas ce qu’il prêche. «

À ce moment-là, le représentant de Whedon a partagé une déclaration avec E! News disant que l’essai de Kai « comprend plusieurs inexactitudes et fausses déclarations » et que le cinéaste « ne fera aucun commentaire, par souci pour ses enfants et par respect pour son ex-femme ».

Charisma, qui a travaillé avec Joss sur Buffy et ange, a posté via Instagram le 10 février qu’il a abusé de son pouvoir à de nombreuses reprises lors de la production de ses émissions. Elle a poursuivi: «Bien qu’il ait trouvé son inconduite amusante, cela n’a fait qu’intensifier mon anxiété de performance, me désemparer et m’éloigner de mes pairs. Les incidents troublants ont déclenché une condition physique chronique dont je souffre encore.

Buffy Sarah Michelle Gellar a écrit sur Instagram en partie à la suite de la publication de Charisma: «Bien que je sois fier d’avoir mon nom associé à Buffy Summers, je ne veux pas être à jamais associé au nom de Joss Whedon. … Je suis aux côtés de tous les survivants. d’abus et je suis fier d’eux pour avoir pris la parole. «

Amber Benson, qui a joué Tara Maclay sur Buffy, a tweeté en réponse au message de Charisma, « Buffy était un environnement toxique et cela commence par le haut. «

Les commentaires de Charisma sont survenus sept mois après Ray Fisher, qui a joué Cyborg en 2017. Ligue de justice, a tweeté que Joss avait traité « sur le plateau de tournage de la distribution et de l’équipe de Ligue de justice était grossier, abusif, non professionnel et totalement inacceptable. »En décembre, des médias, dont The Hollywood Reporter, ont rapporté que WarnerMedia avait terminé une enquête sur la franchise DC Comics suite aux accusations de Ray.

La société a partagé via une déclaration, « l’enquête de WarnerMedia sur le Ligue de justice le film est terminé, et des mesures correctives ont été prises. « Plus de détails sur cette action n’ont pas été fournis, et Joss a refusé de fournir un commentaire à THR à ce moment-là.