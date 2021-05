Joss Whedon a en quelque sorte menacé ma carrière, dit Gal Gadot | Nouvelles des gens

Los Angeles: La star de « Wonder Woman 1984 », Gal Gadot, a détaillé son expérience de travail avec le cinéaste Joss Whedon sur le film de DC « Justice League », affirmant que le réalisateur avait menacé de rendre sa « carrière misérable ».

L’acteur israélien, qui essaie le rôle de la super-héros Wonder Woman dans les films Warner Bros / DC, a déclaré que Whedon lui avait dit de « juste être jolie » et de dire ses répliques. Il a en quelque sorte menacé ma carrière et a dit que si je faisais quelque chose, il rendrait ma carrière misérable, et je m’en suis juste occupé à la place? Gadot a déclaré au journal israélien N12.

L’affrontement se serait produit lorsque l’acteur de 36 ans a repoussé un nouveau dialogue que Whedon avait écrit. Au cours de l’échange, il aurait également dénigré la réalisatrice de « Wonder Woman » Patty Jenkins.

Whedon a repris les rênes de « Justice League » après que le réalisateur Zack Snyder ait quitté le projet à la suite d’une tragédie familiale. Dans une interview accordée au Los Angeles Times l’année dernière, Gadot avait fait allusion à son expérience troublante avec Whedon, affirmant qu’elle avait été résolue en privé.

« J’ai eu ma propre expérience avec (lui), ce qui n’était pas la meilleure, mais je m’en suis occupé là-bas et quand c’est arrivé. Je l’ai amenée aux plus hauts gradés et ils s’en sont occupés. Mais je suis heureuse que Ray monte et dise sa vérité », avait-elle dit.

Le comportement toxique présumé de Whedon envers la distribution des émissions de télévision « Angel » et « Buffy contre les vampires » et le film « Justice League » a été révélé pour la première fois l’année dernière.

L’acteur Ray Fisher, qui a joué le rôle de Cyborg dans le film d’ensemble de super-héros, avait affirmé dans un tweet que Whedon était « abusif » et « non professionnel » sur les plateaux de leur film de 2017 à DC.

WarnerMedia, la société mère derrière les projets de films DC, a lancé une enquête sur les allégations de Fisher.

En décembre, la société a publié une déclaration indiquant qu’elle avait terminé l’enquête et pris des «mesures correctives» à ce sujet.