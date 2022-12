Josko Gvardiol représente la Croatie au Qatar

Pendant 90 minutes, la masse imposante et masquée qu’est Joško Gvardiol a tenu à distance les grands attaquants belges avec des tacles opportuns – aucun plus gros que son arrêt sur Romelu Lukaku deux minutes après le début du temps d’arrêt.

Ensuite, le Croate de 20 ans, qui devient rapidement le défenseur central le plus recherché d’Europe, s’est déplacé sur le côté du terrain et a tendu la main pour embrasser sa mère et pleurer.

Si la Croatie n’a encaissé qu’un seul but lors de ses trois matches de groupe à la Coupe du monde, c’est en grande partie grâce à la performance de Gvardiol, qui, malgré sa forte carrure, est surnommé “Little Pep” en raison des similitudes de son nom avec celui de L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola.

“C’est le meilleur défenseur du monde”, a déclaré l’entraîneur croate Zlatko Dalić par l’intermédiaire d’un interprète après le match de jeudi. “Même s’il n’est pas actuellement n°1, il deviendra n°1.”

Alors qu’il n’a prolongé son contrat avec Leipzig que récemment jusqu’en 2027, Gvardiol serait un gros objectif de transfert pour Chelsea, qui ne devrait avoir aucun problème à payer une clause de libération de 50 millions d’euros (50 millions de dollars) insérée dans son accord avec le club allemand.

Entre-temps, les vétérans défenseurs croates Dejan Lovren et Domagoj Vida, tous deux âgés de 33 ans, ont pris Gvardiol sous leur aile. Son ajout à une équipe qui en 2018 a atteint la finale de la Coupe du monde a ajouté une autre dimension en termes de physique et de jeunesse.

“Il bénéficie d’un excellent soutien de Lovren sur et en dehors du terrain, et Vida aide également avec des conseils supplémentaires”, a déclaré Dalić. “Je suis heureux de voir à quel point ils travaillent bien ensemble.”

Gvardiol porte un masque facial pendant le tournoi parce qu’il s’est cassé le nez lorsqu’il est entré en collision avec Willi Orbán lors d’un match de Bundesliga le 10 novembre – le lendemain de sa nomination dans l’équipe croate de la Coupe du monde.

La prochaine étape pour Gvardiol et la Croatie est un match en huitièmes de finale lundi contre une équipe japonaise qui vient de remporter une victoire inspirante sur l’Espagne et a réussi à devancer l’Allemagne, quadruple championne, qui a été éliminée dans l’une des compétitions les plus compétitives. groupes.

“Avant la fin de la phase de groupes, si nous pouvions choisir l’adversaire au prochain tour, peut-être que certains diraient le Japon”, a déclaré Dalić vendredi. “Mais après avoir vu qu’ils ont battu l’Allemagne et l’Espagne, ils sont tout sauf un adversaire facile.”

Le noyau dur de l’équipe croate reste son trio de milieu de terrain expérimenté composé de Luka Modrić, Mateo Kovačić et Marcelo Brozović — plus l’ailier Ivan Perišić.

À 37 ans avec 158 apparitions internationales, Modrić est toujours capable de dominer les plus grands matchs de football avec le Real Madrid et la Croatie.

Perišić, qui a également 33 ans, ne semble jamais se lasser sur l’aile gauche. Il a couru 72,5 kilomètres lors des sept matches de la Croatie lors de la Coupe du monde 2018 et pourrait battre cette marque au Qatar.

Alors que l’entraîneur Roberto Martinez a annoncé qu’il quittait l’équipe belge après l’élimination de sa “Golden Generation” après un match nul 0-0 contre la Croatie, Dalić a déclaré qu’il n’en avait pas fini avec son équipe nationale – quelle que soit la manière dont la Croatie termine ce tournoi.

“Cette équipe est un mélange de jeunesse et d’expérience”, a-t-il déclaré. “J’ai d’autres projets pour l’Euro 2024 et ce n’est qu’alors que je pourrai réfléchir à d’autres étapes et mouvements dans ma carrière.”

