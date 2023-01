Josip Juranovic: Union Berlin accepte un accord de 10 millions de livres sterling pour signer l’arrière droit du Celtic | Nouvelles du football

L’Union Berlin a conclu un accord avec le Celtic d’une valeur allant jusqu’à 10 millions de livres sterling pour signer l’arrière droit Josip Juranovic.

Les frais initiaux sont estimés à 7,5 millions de livres sterling plus les suppléments et le Croate a été autorisé à se rendre en Allemagne pour achever le transfert vers la Bundesliga.

Le joueur de 27 ans avait été une cible pour Chelsea en janvier, tandis que les équipes espagnoles de Barcelone et de l’Atletico Madrid envisageaient également une décision pour lui.

Image:

Juranovic a marqué six buts en 53 matches avec le Celtic





Le Celtic avait voulu garder Juranovic à Glasgow et avait eu des pourparlers sur un nouveau contrat amélioré. Cependant, aucune des parties n’a pu parvenir à un accord avant son départ pour la Coupe du monde au Qatar.

L’ancien défenseur de la Legia Varsovie semble maintenant prêt à quitter l’équipe de Premiership écossaise après avoir rejoint en août 2021 pour un montant de 2,5 millions de livres sterling.

Le Celtic a déjà annoncé la signature de l’arrière droit canadien Alistair Johnston pour un contrat de cinq ans.

Les Hoops ont payé des frais initiaux de 3,5 millions de livres sterling pour le défenseur du CF Montréal, qui a déjà fait trois apparitions pour l’équipe d’Ange Postecoglou depuis son arrivée au début du mois.

