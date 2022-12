Josip Juranovic: Chelsea et Barcelone intéressés par l’arrière droit du Celtic | Nouvelles du centre de transfert

Chelsea est l’un des nombreux clubs européens à envisager l’arrière droit celtique Josip Juranovic.

Sky Sports Nouvelles ont été informés que des pourparlers internes ont eu lieu à Stamford Bridge pour évaluer les options dans ce domaine en attendant la pleine mesure de Reece James’ blessure.

Il a été révélé la semaine dernière que Barcelone était également intéressée par la signature de Juranovic lors de l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, selon une source Sky Sports Nouvelles il est leur cible numéro un à l’arrière droit.

D’autres clubs de Premier League et l’Atletico Madrid envisagent également l’international croate.

Le Celtic a voulu garder Juranovic à Glasgow et a eu des discussions sur un nouveau contrat amélioré. Cependant, aucune des parties n’a pu parvenir à un accord avant son départ pour la Coupe du monde au Qatar.

Le joueur de 27 ans a encore plus de trois ans et demi sur son contrat actuel et il est entendu que le Celtic cherchera à s’asseoir à nouveau avec Juranovic à son retour de sa pause après la Coupe du monde, mais les champions écossais se préparent à des offres au milieu de l’intérêt de la Premier League et des clubs européens.

Juranovic s’est vu accorder une semaine de congé après la campagne de Coupe du monde de la Croatie et sera évalué pour la blessure, qui l’a empêché de remporter la troisième place en barrage contre le Maroc.

Le Celtic a déjà annoncé la signature de l’arrière droit canadien Alistair Johnston pour un contrat de cinq ans.

Les Hoops ont versé des frais initiaux de 3,5 millions de livres sterling pour le défenseur du CF Montréal, qui rejoindra officiellement le club en janvier.

“Nous n’avons d’offre pour aucun joueur”

Le patron du Celtic, Ange Postecoglou, fait le point sur l'avenir de Josip Juranovic et Stephen Welsh, qui ont été liés à des éloignements du club.



Alors que Juranovic est en demande et que le défenseur Stephen Welsh pourrait également partir en janvier, le manager du Celtic Ange Postecoglou a insisté la semaine dernière sur le fait qu’aucun de ses joueurs n’avait été approché.

“Toutes ces spéculations, laissez-moi vous dire tout de suite; nous n’avons d’offre pour aucun joueur”, a déclaré l’Australien.

“Les gens peuvent parler d’offres et de clubs qui en veulent, mais je ne peux pas passer mon temps à chasser les ombres ou ce qui se trouve dans la presse tous les matins, car je passerais toute ma journée à parler aux joueurs.

“Comme je n’arrête pas de le dire aux gens, ce que je vois, c’est ce qui m’attend tous les jours ici à l’entraînement. S’il y a un problème ou si les joueurs ont des choses devant eux sur leur avenir, je suis sûr qu’ils viendront me voir et Michael (Nicholson, PDG) parlera à leurs représentants.

“Mais pour l’instant, il n’y a rien. Zéro. Zip. Nada. Il ne se passe rien.”

Barcelone peut-il signer Juranovic?

Image:

Juranovic a impressionné la Croatie en terminant troisième de la Coupe du monde au Qatar





Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré le mois dernier que le club aurait toujours du mal à signer en janvier malgré l’amélioration de la santé de ses finances.

“Il fallait faire des leviers, qui étaient des opérations économiques qui ont sauvé le club de la ruine, et maintenant le club est en reprise économique”, a-t-il déclaré.

“Mais malgré cela, selon les règles du fair-play financier de la ligue espagnole, nous ne pouvons pas signer.

“Nous et d’autres clubs de la Liga essayons également de convaincre la Liga d’être plus flexible et de nous permettre d’autres types d’interprétations qui peuvent rendre Barcelone encore plus fort.”

