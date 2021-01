Josie Gibson a juré de perdre du poids après avoir admis qu’elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu’elle se sentait «sexy».

La présentatrice de This Morning veut perdre suffisamment pour passer d’une taille 18 à une taille 12 après avoir dit qu’elle est retombée dans des «habitudes malsaines» de trop manger du chocolat et du pain.

Josie, qui est devenue célèbre sur Big Brother, dit qu’elle se sent à une « taille inconfortable » et ne se sent plus « sexy ».

La femme de 35 ans, mère de fils Reggie, deux ans, a avoué que sa prise de poids était due à une consommation excessive de nourriture.

Elle a déclaré à MailOnline: « J’ai hâte de recommencer à me sentir sexy. Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis sentie vraiment sexy. Je me sens juste comme une maman qui travaille. Je ne me sens pas sexy.

« J’ai évidemment été grande toute ma vie – j’ai toujours été l’une de ces personnes qui ont lutté avec mon poids. »

Josie a perdu du poids en 2013 lorsqu’elle est tombée à une taille 8, mais elle a commencé à le remettre quand elle a eu son fils en 2019. Elle est maintenant au stade où elle se sent « mal à l’aise ».

Elle a ajouté: « Je voudrais être un confortable 12 ou un 12-14. Je serais tellement contente de ça. J’ai été une taille 8. Je ne pense pas que cela me convient et c’est beaucoup de travail pour y arriver. il me suffit donc de trouver ce juste milieu. Une taille 12 serait idéale. «







Josie dit que son plus grand vice est le pain et qu’elle s’est permis ces derniers temps de se livrer au chocolat et à tout ce dont elle rêvait.

Mais elle a dit que son métabolisme signifie qu’elle ne peut pas avoir de friandises tous les jours et qu’elle doit réduire pour se donner plus d’énergie.

Elle prévoit de prendre des séances de yoga et de HIIT dans le but de se remettre sur les rails.

Josie est célibataire depuis qu’elle s’est séparée de l’ex Terry, le père de son enfant, il y a cinq mois.







Ils ont trouvé un moyen d’être une famille malgré leur rupture, après que Terry ait quitté Josie pour passer le réveillon du Nouvel An 2018 seule dans un hôtel après l’avoir expulsée de chez eux.

La star a déclaré: « Je suis toujours amie avec le père de Reggie, parfois nous avons nos querelles ne vous méprenez pas, mais il fait toujours partie de nos vies.

«Nous faisons des choses en famille ensemble et nous avons passé Noël ensemble. Je ne voudrais pas amener quelqu’un d’autre dans la situation.

«Je ne pouvais pas m’imaginer sortir ensemble maintenant, je ne pouvais tout simplement pas. J’ai mon fils et je travaille – je n’ai tout simplement pas le temps de l’intégrer.