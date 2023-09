Josie Gibson donne son verdict TRÈS honnête sur la programmation de This Morning après la sortie de Phillip Schofield

JOSIE Gibson a rendu son verdict honnête sur ses co-stars de This Morning – y compris qui est son présentateur préféré.

Josie, la préférée de la télévision, est devenue un pilier du canapé This Morning et était même aux côtés de Holly Willoughby lorsqu’elle a fait sa déclaration émouvante sur le départ de Phillip Schofield.

Rex

Rex

Josie, 38 ans, fait depuis partie d’une liste tournante de co-présentateurs à la suite du scandale concernant la liaison de Phillip avec un coureur beaucoup plus jeune.

La présentatrice de Bristol s’est ouverte sur ses collègues co-animateurs, qualifiant la star de The Saturdays, Rochelle Humes, de « l’humaine la plus douce du monde ». Terre» et a plaisanté en disant que la légende de la télévision Andi Peters » a l’air plus jeune » maintenant qu’au début des années 2000.

« Dermot [O’Leary] C’est tellement amusant et génial avec Reg quand il arrive sur le plateau », a déclaré Josie.

« J’ai également travaillé avec Vernon Kay et je l’ai adoré en grandissant, tandis que Craig [Doyle] est hilarant.

Josie a également parlé de son amitié avec Holly, 42 ans, après que les deux hommes se soient réunis pour présenter l’émission pendant une période mouvementée à ITV.

«J’ai le meilleur travail du monde», a-t-elle déclaré au Mirror.

«Holly et moi avons bien ri ensemble. L’autre jour, elle m’a envoyé un message et m’a dit : « Ce type a demandé après toi, il s’appelle Scott Chegg », et j’ai dit : « Je n’ai jamais entendu parler de lui, envoie-moi une photo. » Elle m’a envoyé une photo d’un œuf écossais. J’ai craqué pour l’hameçon, la ligne et le plomb !

Partageant ses réflexions sur sa collègue co-animatrice de Big Brother, Alison Hammond, Josie a admis qu’elle avait été son roc loin des caméras.

« Évidemment, ma préférée est Alison Hammond. J’aime Al – elle a un truc tellement spécial énergie, » dit-elle.

« Elle est la personne la plus gentille sur Terre. Vous pourriez appeler Al et après l’appel téléphonique, vous ressentez un million de dollars.

« Vous ne saurez jamais si elle est de mauvaise humeur parce qu’elle est trop occupée à essayer de vous faire du bien. »

Cela vient après qu’il a été révélé que Ben Shephard de Good Morning Britain devrait rejoindre This Morning lundi.

L’immense star d’ITV a été désignée comme la dernière co-animatrice de Holly dans l’émission de midi.

Ben, 48 ans, fera ses débuts dans This Morning lundi matin à 10 heures, remplaçant la star irlandaise Craig Doyle, 50 ans.

Rex