Josie Gibson de This Morning révèle la vraie raison pour laquelle elle ne fera jamais I’m A Celebrity

JOSIE Gibson a révélé la vraie raison pour laquelle elle ne fera jamais Je suis une célébrité.

La femme de 37 ans a peut-être remporté Big Brother en 2010, mais I’m a Celeb est une émission de téléréalité qu’elle évite.

Éclaboussure

Instagram

La copine de Josie et collègue animatrice de This Morning, Alison Hammond, est entrée dans la jungle en 2010, mais elle ne pense pas pouvoir s’en sortir.

S’adressant exclusivement à The Sun, Josie a déclaré: «Je n’ai pas les minéraux maintenant. Je ne suis pas fait pour ça. Je suis un peu faible.

Elle n’imagine peut-être pas ses chances dans la jungle, mais elle a suivi le programme de cette année – et elle recherche un nom en particulier.

Josie a ajouté: “Je pense que c’est génial. Je veux dire, regardez les noms qui sont là-dedans.

“J’adore Mike Tindall. Je pense qu’il est l’un des gars les plus gentils de tous les temps.

“Il est charmant, c’est un gentleman, il a du temps pour tout le monde, c’est le papa du groupe.”

Josie et Alison, 47 ans, ont récemment rendu les fans fous avec leurs silhouettes sveltes lorsqu’elles ont posé sur le tapis rouge, et la Bristolienne nous a dit comment avoir son fils Reggie, quatre ans, l’a rendue “instantanément plus confiante”.

Elle a dit : « Votre corps a fait quelque chose de si spectaculaire, vous ne pouvez rien faire d’autre que l’aimer.





“Cela a fait un adorable petit garçon pour moi, et vous ne pouvez pas vous empêcher de l’aimer après parce que c’est tellement génial que mon corps a pu faire ça. Après avoir eu Reg, j’ai toujours eu plus confiance en mon corps, quelle que soit ma taille.

“Je pense que je suis honnêtement entrée en moi quand j’ai eu Reg, plus confiante, je me considère plus comme une femme, et ma carrière a commencé quand j’ai eu Reg.”