Josie Gibson de This Morning montre sa petite taille après une perte de poids spectaculaire sur un bateau

La présentatrice de THIS Morning, Josie Gibson, a révélé sa perte de poids spectaculaire lorsqu’elle a publié une photo d’elle-même sur les réseaux sociaux.

Assise sur un bateau sur le canal Kennet et Avon, Josie a montré sa petite taille dans une robe longue brodée noire ajustée.

La mère d’un enfant de 38 ans a gardé son look décontracté en associant sa tenue à une paire de tongs.

Sur le dos de l’intérêt des fans pour sa tenue, Josie a légendé le message en disant: « Pour ceux qui demandent, la robe vient de @zaimara. »

Et ses fans ont été plus qu’impressionnés. L’un d’eux a dit : « Magnifique photo de toi, Josie. »

Un autre a dit: « Tu es magnifique Josie. »

Et un troisième a ajouté: « Robe fabuleuse aujourd’hui, tu es magnifique. »

Le poids de Josie a fluctué au fil des ans, mais elle avait franchement parlé de son parcours de perte de poids avec Weight Watchers – il y a quelques années.

En 2021, elle a déclaré au Sun : « J’ai déjà perdu dix livres. Je suis assez gros donc évidemment ça part plus vite.

Elle a ajouté: « Le fait est que ce n’est pas seulement une question de poids pour moi – je me sens bien. Je me sens bien! Je prépare des aliments à partir d’autant de points zéro (un plan WW) que possible. »

Dévoilant ses mauvaises habitudes alimentaires, elle a ensuite déclaré : « Je mangeais beaucoup beaucoup avant, mais je ne peux pas vous dire la différence que cela a fait sur mon énergie. »

L'ancien concurrent de Big Brother a coupé une image glamour et les fans ont adoré

Josie avait l'air méconnaissable dans l'un de ses messages sur les réseaux sociaux

La maman d'un enfant a profité du grand air avec son fils