JOSIE Gibson dit qu’elle a perdu une pierre après être passée à une alimentation saine.

La star de This Morning a montré sa perte de poids en posant dans une tenue de lapin maigre cette semaine.

Josie, 36 ans, a atteint la 16e place après la naissance de son premier enfant Reggie en 2018.

Au fil des ans, son poids a fluctué – mais la personnalité de la télévision dit qu’elle adopte maintenant un mode de vie sain après avoir rejoint Weight Watchers.

Josie a dit OK! Magazine: « Alors j’ai perdu plus d’une pierre maintenant et j’apprécie juste ça, j’aime cuisiner sainement et savourer – nous allons tous à cette promenade virtuelle, Walk to Wellness, et il y a une belle communauté.

«J’aimerais avoir une taille 12/14. Je ne veux pas être vraiment maigre parce que je ne peux pas, ça me tuerait pour y arriver et, disons, un grand 12 et être en forme.

« J’adorerais commencer à courir, tout le monde a ce buzz de course! »

En 2012, Josie a transformé son corps en déplaçant un énorme poids de six pierres et en passant d’une taille 20 à une taille 8.

Puis en 2016, elle a subi une intervention chirurgicale pour retirer 6 lb de peau en excès résultant de la perte de poids stupéfiante.

La mère d’un enfant est devenue célèbre en 2010 lorsqu’elle a remporté Big Brother et a été ouverte à propos de son poids changeant au fil des ans.

Mais elle a été victime d’abus en ligne de la part de body-shamers qui l’attaquent à cause de son régime yoyo. L’un d’eux a écrit: «Je ne veux pas être impoli mais @Josiestweet est absolument ignoble.

« Ça me brise le cœur quand je regarde à quel point elle est devenue grosse. »

Elle a répondu en disant: « Mais vous êtes impoli, alors vous voulez être impoli.

« Ne laissez pas ma prise de poids vous briser le cœur, honnêtement, il y a tellement plus de choses dans le monde qui comptent vraiment. »

Pour montrer son nouveau look, Josie s’est déguisée en « lapin de Pâques » dans un sketch hilarant sur This Morning qui a eu des téléspectateurs hystériques.