Josie Gibson de ce matin dévastée par son ex-petit ami qui l’a quittée après avoir donné naissance à son fils

CE matin, la star Josie Gibson a été dévastée par son ex-petit ami qui l’a quittée après avoir donné naissance à leur fils.

Josie, 38 ans, est maman d’un fils de quatre ans nommé Reggie, et c’est loin d’être simple pour la star populaire.

Josie Gibson a élevé son fils Reggie en tant que mère célibataire

La star s'est séparée de son ex quelques mois seulement après avoir accueilli leur fils

Josie est devenue mère célibataire après que son ex l’ait larguée, des mois après avoir accueilli leur fils.

Elle a également été expulsée de leur maison le soir du Nouvel An en 2018 après la scission.

La rupture est survenue après une dispute du réveillon du Nouvel An centrée sur le TOC de l’ex-Terry de Josie.

Elle a dit new ! : « Il a un TOC et juste après Noël, il est devenu fou parce que trop de mes chaussures étaient dans le couloir. Alors j’ai commencé et j’ai dit : ‘Eh bien, on y va alors !’ Et il a dit ‘D’accord’ et a rangé nos affaires. Alors Reggie et moi nous sommes dirigés vers un hôtel.

« [It was] Deux jours avant le Nouvel An. Moi et Reggie sommes restés dans un hôtel pendant deux nuits avant d’aller chez moi. Nous avons regardé les feux d’artifice par la fenêtre pendant que nous déballions. C’était le pire réveillon du Nouvel An de tous les temps.

La star a récemment déclaré qu’elle se concentrait avec joie sur son petit garçon et a déclaré que la maternité avait fait d’elle une « femme forte ».

Elle s’est également ouverte sur la maternité lorsqu’elle est apparue sur Loose Women en 2019, quelques semaines seulement après sa séparation.

Josie a expliqué à l’époque : « Ce n’est pas ce que je voulais revenir et dire. J’étais tellement fier de notre unité familiale et que nous l’avions fait correctement, mais oui, je suis un parent célibataire. C’est vraiment dévastateur.

« C’est stressant d’être un parent seul, mais parfois c’est plus facile de travailler seul et de ne pas avoir quelqu’un contre soi. »

Mais être une mère célibataire est loin d’avoir ralenti la talentueuse présentatrice, avec un nouveau rôle dans This Morning qui lui arrive après la hache de Phillip Schofield.

Alison et Dermot ont confirmé que Holly serait rejointe par Josie Gibson.

Alison a déclaré: « Holly et Josie seront là lundi lorsque la sensation pop Adam Lambert passera pour nous en dire beaucoup. »

