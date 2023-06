Josie Gibson de ce matin a l’air plus mince que jamais alors qu’elle se prépare pour la course d’Ascot

La star de CE matin, Josie Gibson, était jolie en rose aujourd’hui alors qu’elle présentait This Morning en direct de Royal Ascot.

La star de la télévision, 38 ans, a montré sa silhouette amincissante dans une robe fuchsia cintrée à la taille.

Josie Gibson a séduit à Royal Ascot aujourd'hui

Josie était dans son élément lors du célèbre événement

Elle a attaché ses cheveux blonds et portait un fascinateur assorti pour la prestigieuse compétition de courses de chevaux.

Josie était généralement de bonne humeur en souriant et en discutant avec les invités à la fois devant et hors caméra.

Elle est tombée sur l’animateur d’ITV Ed Chamberlain et a plaisanté en disant qu’elle était heureuse de le voir à la place de Love Islander et expert en course Chris Hughes, qui a sorti le mickey de sa tenue.

Le week-end dernier, Josie a stupéfié les fans avec sa perte de poids impressionnante alors qu’elle enfilait une robe rouge plongeante pour un événement caritatif.

Elle a remercié les participants aux Stars of Social Care Awards, qu’elle a organisés pendant deux nuits à l’hôtel London Marriott.

Un adepte d’Instagram a dit de son look : « Tu as l’air d’une telle beauté sensationnelle. »

Un autre a écrit: « Superbe Josie. »

Un troisième a posté: « Tu es incroyable! »

La star de Josie s’est récemment élevée avec son partenaire Holly Willoughby dans This Morning pour ses premières émissions depuis que Phillip Schofield a été limogé par ITV.

Elle a travaillé dur pour transformer son image, faisant appel à un entraîneur personnel.

Josie a perdu 10 livres en un mois grâce à une alimentation saine et à l’exercice après avoir atteint 17 pierres.

S’adressant précédemment à The Sun, Josie a révélé qu’elle avait été inspirée pour se mettre en forme après avoir eu du mal à suivre son fils Reggie, quatre ans.

Elle a dit: « Je n’ai pas pu l’attraper [Reggie] – il me fuyait et j’avais du mal à le suivre.

Après le troisième verrouillage du Royaume-Uni, Josie a rejoint WW (WW, anciennement connu sous le nom de Weight Watchers) pour perdre du poids.

Elle a dit : « J’ai déjà perdu dix livres. Je suis assez gros donc évidemment, ça part plus vite.

« Le truc, c’est que ce n’est pas seulement une question de poids pour moi – je me sens bien. Je me sens bien!

« Je mangeais beaucoup avant, mais je ne peux pas vous dire la différence que cela a fait sur mon énergie.

« Je peux me lever et partir. En fait, je me réveille le matin avec un ressort dans ma démarche – ça a été génial, et je suis plus rapide.

Josie est devenue célèbre en 2010 lorsqu’elle a remporté Big Brother et a été ouverte sur son changement de taille au fil des ans.

Elle a commencé son parcours de perte de poids en 2012, passant d’une taille 20 à une taille 8 après avoir vu des photos peu flatteuses d’elle-même sur une plage.

Puis en 2016, elle a subi une intervention chirurgicale pour enlever 6 lb de peau en excès laissée par la perte de poids stupéfiante.

Elle a perdu six pierres en un an avec une combinaison de régime strict et d’exercice – passant de 16 pierres de 7 livres à 10 pierres de 2 livres.

Cependant, la star avait admis qu’elle avait assoupli son régime strict après avoir trouvé l’amour avec le père de Reggie, Terry, dont elle s’était séparée quatre mois après l’accouchement.

À l’époque, Josie a admis qu’elle avait «perdu le contrôle» de ses habitudes alimentaires pendant la grossesse et qu’elle s’était gavée de glucides.

Puis en 2019, elle a continué à déplacer deux pierres en seulement 12 semaines après s’être remise sur les rails, après avoir gagné quatre pierres et demie alors qu’elle attendait.

Parlant de sa prise de poids, Josie a déclaré à l’époque: « Je n’arrêtais pas de me faire des illusions sur le fait que tout allait bien parce que je faisais grandir un autre humain. »

Mais lorsque ses articulations et ses genoux ont commencé à lui faire mal, la star a été avertie qu’elle risquait de développer un diabète de type 2, ce qui l’a encouragée à être « en bonne santé » pour le bien de son fils.

Le week-end dernier, Josie était magnifique alors qu'elle accueillait les Stars of Social Care Awards

Josie, photographiée en juillet dernier, a eu un coup de pied de santé majeur ces derniers temps