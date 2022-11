Josie Gibson claque la star de I’m A Celebrity Matt Hancock sur le salaire de la députée et dit qu’il la fait «grincer des dents»

La présentatrice de télévision Josie Gibson a critiqué Matt Hancock de I’m A Celebrity à propos de son énorme salaire de député, affirmant qu’il la faisait “grincer des dents”.

La star de This Morning a déclaré que l’ancien secrétaire à la Santé devrait décider s’il est un “député ou une célébrité”.

Josie, 37 ans, a réagi à Matt, 44 ans, ouvrant sur son temps en tant que secrétaire à la Santé à l’écran plus tôt cette semaine – lorsqu’il s’est excusé auprès de ses co-stars pour sa liaison avec son assistante Gina Coladangelo.

La présentatrice a déclaré qu’elle estimait que le politicien, qui représente toujours sa circonscription de West Suffolk, devrait être amené dans le «monde réel» alors qu’elle claquait son énorme salaire.

Matt – dont on dit qu’il encaisse 400 000 £ pour son apparition dans I’m A Celeb – reçoit toujours son salaire de député.

On dit que Matt gagne 84 144 £ par an, mais un compte séparé l’a vu réclamer 227 673 £ de dépenses entre février de l’année dernière et janvier.

Josie a déclaré au Mirror : « Il ne vit pas dans le monde réel, n’est-ce pas ? La chose avec laquelle je ne suis pas d’accord, c’est qu’il touche toujours un salaire de député.

“Tu vois, soit tu gagnes un salaire de député, soit tu es une célébrité dans la jungle.”

Josie a poursuivi en disant qu’elle avait été laissée “grincer des dents” à son apparition dans la jungle, alors qu’elle réagissait au “pays entier parlant” du politicien.

“C’est tellement mauvais que c’est génial, tout le pays en parle”, a-t-elle ajouté. « Ne vous méprenez pas, il me fait grincer des dents.

“Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment en colère, vous savez, à juste titre, je ne sais pas s’il est allé là-bas pour montrer à tout le monde son vrai côté, mais ça me fait juste grincer des dents. Imaginez s’il gagnait ?!”





Cela vient après que Josie ait parlé d’aimer sa silhouette plus que jamais alors qu’elle renversait les haricots sur sa vie amoureuse.

La star de la télévision, qui est passée d’une taille 20 à une taille 14, dit qu’elle se sent plus sûre de son corps après avoir eu son fils Reggie il y a quatre ans.

S’adressant exclusivement à The Sun, Josie a déclaré: «J’essaie toujours de prendre soin de ma peau et d’utiliser un très bon soin de la peau. Je vis toujours la vie au maximum, j’aime profiter pleinement de tout dans la vie.

« J’aimerais qu’il y ait un nouveau régime, je n’arrête pas de me dire que je vais le faire, mais je ne m’y mets jamais.

“Je pense qu’après avoir eu Reggie, mon petit a quatre ans maintenant, j’étais instantanément plus confiant parce que votre corps a fait quelque chose de si spectaculaire, vous ne pouvez rien faire d’autre que l’aimer.

“Cela a fait un adorable petit garçon pour moi, et vous ne pouvez pas vous empêcher de l’aimer après parce que c’est tellement génial que mon corps a pu faire ça. Après avoir eu Reg, j’ai toujours eu plus confiance en mon corps, quelle que soit ma taille.

“Je pense que je suis honnêtement entré en moi-même quand j’ai eu Reg, plus confiant, je me considère plus comme une femme, et ma carrière a commencé quand j’ai eu Reg.

Parlant de la pression de bien paraître à la télévision, Josie a admis: “Eh bien, j’adore me faire coiffer et maquiller, tout le monde aime être beau mais est-ce que je ressens de la pression? Non.

“Je travaille pour This Morning, et je sais que nos téléspectateurs ne sont pas comme ça, nous sommes une vraie émission, je ne ressens pas beaucoup de pression.”