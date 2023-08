Josie Edlefson de Walnut assiste au congrès des enfants de FRDJ à Washington DC – Shaw Local

Parmi plus de 700 candidats, Josie Edlefson, 17 ans, de Walnut, a été sélectionnée pour assister au Congrès des enfants de FRDJ qui s’est tenu du 9 au 11 juillet à Washington DC.

Le Congrès des enfants de FRDJ se réunit tous les deux ans et donne aux enfants atteints de diabète de type 1 l’occasion de rencontrer en personne certains des plus hauts décideurs du gouvernement américain. FRDJ elle-même est la principale organisation mondiale qui finance la recherche sur le diabète de type 1, selon son site Web.

Le parcours d’Edlefson avec le diabète de type 1 a commencé en mai 2016 et depuis lors, elle s’implique aux niveaux local, étatique et national dans la sensibilisation et la collecte de fonds pour FRDJ dans l’espoir de guérir un jour la maladie.

Depuis son diagnostic, elle s’est donné pour mission de défendre toutes les personnes vivant avec la maladie tout en continuant à consacrer du temps à profiter des nombreuses activités et organisations dans lesquelles elle s’est impliquée. Ces activités incluent la FFA, les 4-H, les sports, l’organisation nationale. Société d’honneur et pièces de théâtre scolaires.

La mission d’Edlefson a été davantage mise en lumière alors qu’elle et plus de 160 autres enfants se sont rendus à Washington DC pour le Congrès des enfants de FRDJ.

Le groupe de délégués a reçu deux jours de formation en personne pour se préparer à Capitol Hill et a rencontré un groupe de célébrités modèles de diabète de type 1, dont l’Américaine Ninja Warrior Katie Boone et le joueur de la NFL Orlando Brown Jr.

Josie Edlefson de Walnut et le joueur de la NFL Orlando Brown Jr. photographiés lors de l’événement du Congrès des enfants de FRDJ à Washington DC (Photo fournie par Sara Edlefson)

Le dernier jour de l’événement, le groupe a eu l’occasion de participer à une audience au Congrès pendant que deux délégués parlaient de leur vie avec le diabète de type 1.

Edlefson, ainsi que d’autres délégués, ont ensuite rencontré des membres du personnel du sénateur Tammy Duckworth et du sénateur Dick Durbin. Elle a ensuite rencontré le représentant Darrin LaHood et les membres de son équipe pour conclure son expérience à Washington.

Au cours des réunions, Edlefson leur a remis des albums documentant son parcours avec le diabète de type 1. Ces histoires comprenaient son diagnostic, ses obstacles, le fait qu’elle vivait pleinement sa vie et ses rêves pour l’avenir.

Edlefson a également plaidé en faveur du renouvellement du programme spécial sur le diabète, qui expirera en septembre. Le financement du SDP a été crucial pour la recherche sur le diabète de type 1 et les avancées technologiques.

Outre le SDP, Edlefson a plaidé pour le soutien du Insulin Affordability Bill et du NIH, de la FDA et de l’ARPA-H, des agences fédérales qui ont un fort impact sur l’avancement de nouvelles thérapies et remèdes pour le diabète de type 1.

Grâce à certaines de ces avancées, Edlefson n’a plus besoin de pointer son doigt plusieurs fois par jour pour vérifier sa glycémie puisqu’elle porte un glucomètre Dexcom qui envoie des mesures à sa pompe et à son téléphone toutes les cinq minutes.