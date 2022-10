Josiah Antimo marque deux fois dans les cinq premières minutes alors que DeKalb bat Sycamore dans le premier El Classicorn – Shaw Local

DeKALB – En l’espace de 90 secondes, Josiah Antimo a eu un impact rapide sur le premier El Classicorn.

L’attaquant de DeKalb a marqué à la cinquième minute contre Sycamore, puis a ajouté un but moins de 90 secondes plus tard alors que les Barbs ont remporté le match 3-1, remportant le trophée parrainé par le club de football DeKalb County United.

“Après le deuxième but, quand mes coéquipiers et moi sommes allés célébrer, c’était incroyable”, a déclaré Antimo. “Ils ont joué un football incroyable, et nous sommes allés le faire.”

Le premier but était un rebond sur corner. Sycamore (10-10-1) a dégagé, mais Landon Weishaar l’a renvoyé dans la surface pour les Barbs (8-8-1), trouvant Antimo toujours dans la surface.

“Toute la semaine, toute la saison, nous avons travaillé pour obtenir des chiffres à l’avant”, a déclaré Antimo. «Nous avons eu ce premier jeu, et avec ces chiffres, nous avons eu un autre tir au but. Nous l’avons joué au milieu, et il se trouve que j’étais là, au bon endroit, au bon moment. Super bal de Landon Wieshaar.

À la sixième minute, Aaron Tierney a envoyé le ballon à Antimo, qui a dépassé Kevin Munoz pour un but et une avance de 2-0.

« Nous n’avons pas très bien commencé. Vous ne pouvez pas repérer une équipe comme DeKalb quelques buts au début et nous creuser un gros trou dans un match comme celui-ci », a déclaré l’entraîneur de Sycamore, Kevin Bickley. “Il semble juste que nous n’étions pas prêts dès le début.”

Weishaar a ajouté au score à la 32e minute, de droite à gauche, devant Munoz, pour une avance de 3-0 que les Barbs ont portée à la pause.

“Sycamore est toujours encerclé sur notre calendrier”, a déclaré Antimo. «C’était incroyable, mettre tout le monde dans le bon état d’esprit à la mi-temps. Tout le monde était dans un super endroit. Nous sommes également allés jouer du bon football en seconde période.

Après n’avoir pas pu faire grand-chose en attaque en première mi-temps, Will Donahoe, qui a marqué la plupart des buts des Spartans cette année, a récupéré le ballon d’un défenseur de DeKalb et l’a frappé devant Seth Hess pour couper le DeKalb. mènent à 3-1.

C’était le 25e but de l’année pour Donahoe et la seule infraction que les Spartans ont réussi alors que DeKalb contrôlait le ballon jusqu’au bout, Munoz effectuant des arrêts flashy après flashy pour nier les Barbs en seconde période.

Munoz a terminé le match avec sept arrêts.

“Nous avions définitivement besoin de lui là-bas”, a déclaré Bickley. « Il a probablement fait quatre ou cinq arrêts qui auraient dû être des buts sûrs. Le score aurait pu être bien pire qu’il ne l’était.

L’entraîneur de DeKalb, PJ Hamilton, qui travaille également avec le programme de développement de DKCU, a déclaré qu’il pense que le nouveau El Classicorn aidera à développer le sport localement.

Il a également déclaré qu’il était heureux de voir l’attaque de DeKalb faire un pas en avant.

“Nous avons traversé des périodes où nous avons eu du mal à trouver le fond du filet tout au long de l’année”, a déclaré Hamilton. “Je pense que cela montre de quoi le jeune homme est vraiment capable. Nous sommes en train de l’obtenir à 100%.”

DeKalb se rendra à Harlem jeudi avant les matchs à domicile contre Neuqua Valley et Dixon pour clôturer la saison régulière.

Sycamore, après une défaite samedi contre Kaneland lors du match de championnat du tournoi Interstate 8, affrontera Wheaton Warrenville South jeudi avant Woodstock North et Sterling la semaine prochaine – tous des matchs sur route.

“Nous avons demandé à ces gars de jouer beaucoup de minutes, et cela a en quelque sorte commencé à se voir dans les derniers matchs”, a déclaré Bickley. « Nous n’avons tout simplement pas les jambes. Nous n’avons que deux matchs cette semaine et deux la semaine prochaine, alors j’espère que nous serons en bonne santé pour les régionaux.