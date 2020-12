M. Wong, Mme Chow, 23 ans et M. Lam, 26 ans, ont rejoint le mouvement pro-démocratie de Hong Kong alors qu’ils étaient adolescents.

Tous les trois ont organisé avec succès des rassemblements en 2012 contre les projets visant à rendre le système éducatif de Hong Kong plus «patriotique».

Et ils ont joué un rôle de premier plan deux ans plus tard dans le « Mouvement des parapluies » – une occupation pacifique de 79 jours par une campagne largement dirigée par les étudiants appelant au suffrage universel.

Des personnalités de premier plan de ces manifestations, dont M. Wong, ont été emprisonnées et le mouvement démocratique a connu des difficultés dans les années qui ont suivi. Mais il a explosé à nouveau dans les rues en juin 2019, déclenché par des plans visant à autoriser les extraditions vers la Chine continentale et son système juridique opaque.

Des millions de personnes sont descendues dans la rue au cours des sept prochains mois dans le cadre d’une campagne délibérément sans chef, principalement organisée via les médias sociaux, appelant à une plus grande démocratie et à la responsabilité de la police.

La police anti-émeute a déclenché des milliers de balles de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc et a été fréquemment filmée à l’aide de matraques pour frapper les manifestants arrêtés. De petits groupes de militants extrémistes ont eu recours aux roches, aux bombes à essence et au vandalisme généralisé.

Des personnalités comme M. Wong et Mme Chow ont rejoint certaines des manifestations et ont également utilisé leur statut de célébrité au fil des ans pour faire pression pour obtenir des sanctions internationales, une décision qui a exaspéré Pékin, les médias d’État les qualifiant de traîtres.