Il s’agit du quatrième emprisonnement pour Wong, 24 ans, qui, adolescent, est devenu un symbole du mouvement démocratique de Hong Kong et de sa lutte pour préserver les libertés et l’autonomie promises par la ville contre l’empiètement de Pékin.

En prononçant sa peine, la juge Lily Wong a déclaré qu’un travail d’intérêt général ou une peine non privative de liberté serait inapproprié pour Lam et Joshua Wong, citant leurs casiers judiciaires – tous liés à leur activisme et à leurs manifestations politiques. La manifestation du 21 juin 2019 autour du siège de la police, a déclaré la juge, était « bien planifiée », alors qu’elle lisait les messages envoyés par Joshua Wong via le application de messagerie Telegram exhortez les gens à s’y rassembler.