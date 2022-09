Joshua répond aux demandes de Fury avec un message inhabituel (VIDEO)

L’ancien champion du monde a répliqué qu’il évitait de signer un contrat pour combattre Fury

Anthony Joshua a ouvert une nouvelle frontière dans son match de querelle avec le combattant rival Tyson Fury alors que les négociations pour un affrontement proposé en décembre se réchauffent – ​​en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux qui le montre en train de rapper sur son côté de l’impasse contractuelle.

Les pourparlers entre les deux parties progressent autour d’un affrontement proposé le 3 décembre entre les deux poids lourds britanniques les plus dominants de leur génération, mais Fury a récemment indiqué qu’il était de plus en plus fatigué des discussions de va-et-vient et a donné à Joshua un délai de lundi pour convenir d’un accord. ou il se retirera des pourparlers.

Avant la signature de tout contrat pour la confrontation capitale des poids lourds, Joshua a choisi une méthode très nouvelle avec laquelle donner sa version de l’histoire.

« Je fais ce que je fais. Qui diable sont-ils en train de tromper ? » Joshua a rappé dans une vidéo Instagram Live alors qu’il était dans une voiture avec des membres de son entourage.

«Je vois des gens dire:” Yo, je dois signer un contrat “, qu’est-ce que tu penses que je fais, mec?

« Tu penses que je recule ? J’ai joué, j’ai essayé d’obtenir des négociations, il n’y a pas d’hésitations.”

Joshua a également frappé Fury pour le calibre d’adversaire qu’il a affronté ces dernières années.

« J’ai combattu des champions pendant sept années consécutives. Quelqu’un d’autre fait ça? J’attendrai.”

Et si ses prouesses lyriques ne suffisaient pas, Joshua a fourni une mise à jour plus standard dans un clip vidéo séparé et a déclaré qu’il avait donné sa bénédiction au contrat, mais a ajouté qu’il était actuellement supervisé par son équipe juridique.

« Je signe des contrats depuis des années. Ce n’est pas entre mes mains, c’est avec l’équipe juridique,” il expliqua.

« C’est pourquoi vous engagez des avocats. Si vous connaissez l’histoire de la boxe, assurez-vous de bien comprendre vos termes juridiques.

« C’est pourquoi vous avez de bons gestionnaires et de bons avocats.

« Alors, bien sûr, je vais signer le contrat. C’est juste avec quelques avocats à la minute.”

Le combat, s’il devait être convenu comme prévu, devrait avoir lieu au stade de la Principauté de Cardiff, au Pays de Galles, le 3 décembre.

Mais après plusieurs faux départs au cours des deux dernières années pour ce qui serait le plus grand match de boxe britannique depuis des décennies, les fans de combat espèrent sans aucun doute qu’il passera d’une bataille de rap à une véritable bataille à l’intérieur du ring de boxe.