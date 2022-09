Joshua répond à l’appel de Tyson Fury

Le poids lourd déconfit est ouvert à une confrontation avec le “Gypsy King”

Anthony Joshua a indiqué qu’il était ouvert à un meilleur affrontement de boxe poids lourds britannique en répondant à un appel de son rival national et champion poids lourd WBC Tyson Fury.

Selon le promoteur Frank Warren, le médaillé d’or olympique de Londres 2012 Joshua – qui panse actuellement ses blessures après une deuxième défaite consécutive pour le titre contre Aleksandr Usyk – recevra une offre de combat dès mardi.

L’Ukrainien Usyk a relevé Joshua de ses titres WBA, IBF, WBO et IBO à Londres en septembre 2021 en le battant sur les tableaux de bord des trois juges, puis a remporté une décision partagée plus serrée sur “AJ” à Djeddah le mois dernier.

Cette évolution a vu Fury sortir de sa retraite après avoir raccroché ses gants deux fois depuis qu’il a éliminé Dillian Whyte à Wembley en avril, puis a appelé Usyk vendredi pour un duel pour couronner le tout premier champion incontesté des poids lourds de l’ère des quatre ceintures.

Accusant Usyk d’être réticent à lui faire face, cependant, Fury a depuis tourné son attention vers Joshua, qui a rapidement relevé le défi.

“Ouais, calme,” Joshua a écrit sur Twitter en citant un post de Fury.

“Je ne fais pas les discussions en ligne juste pour avoir du poids” il a ajouté dans une fouille au Mancunian. “Donc si [you’re] vraiment à ce sujet crier 258mgt [Joshua’s management company].

“Je serai prêt en décembre” Joshua a juré, avant de signer avec : « Khalas », une locution arabe signifiant “suffisant”.

Joshua répondait directement à un tweet de Fury qui contenait une maquette d’affiche de combat contenant la paire et a vu Fury lui demander : “Yo, Anthony Joshua, qu’est-ce que tu dis Big G?”

“Donnons aux fanz ce ​​qu’ils veulent car Usyk râle ??? J’ai la date et le lieu qui dirigera Britannia?” Fury ajouté.

Dans une adresse vidéo distincte sur les réseaux sociaux, Fury a également taquiné qu’il serait “combattre bientôt, dans les prochains mois”.

“Je pense qu’avant d’annoncer un adversaire, je dois le faire au cas où,” Fury continua.

“Anthony Joshua, je sais que vous venez de perdre un combat contre Usyk et que vous n’avez pas de ceinture en ce moment. J’aimerais vous donner l’occasion de me battre pour le championnat du monde des poids lourds WBC et le championnat linéaire. dans les prochains mois.

“Vous sortez d’un combat de 12 rounds, donc vous êtes en forme, vous êtes prêt “ Fury a souligné

“Je vous donne un préavis de quelques mois. Si vous êtes intéressé, je vous enverrai la date et nous pourrons gronder. Une” bataille d’Angleterre “pour le championnat du monde des poids lourds WBC.

“Fais moi savoir si tu es intéressé. Sinon, je choisirai un autre adversaire,” Fury a signé.

Pendant ce temps, mardi matin, le promoteur de Joshua et chef de Matchroom, Eddie Hearn, a révélé qu’il avait déjà touché des bases avec le camp de Fury, ou plus précisément le fils de son représentant britannique Frank Warren, George, à propos de l’affrontement et qu’il se déroule à la fin de la an.

“Personnellement, je ne pense pas que Fury soit sérieux, mais s’il l’est, comme je l’ai dit aux Warrens hier soir, nous nous assiérons à 100% et nous nous battrons”, a-t-il ajouté. Hearn a insisté pour TalkSport.

“J’adorerais être vraiment excité à ce sujet,” Hearn a admis. “Parce que c’est le combat pour lequel je me fais arrêter dans la rue plus que n’importe quel combat qui pourrait être fait, et c’est un combat qu’AJ veut depuis longtemps.

“N’oubliez pas, nous avons signé pour ce combat l’année dernière avant que l’arbitrage ne force le combat de Deontay Wilder pour Tyson Fury”, Hearn a rappelé au public de la boxe, avec un accord pour deux superfights qui auraient été écrits avant que Fury ne doive affronter Wilder pour la troisième fois et Usyk a renversé le applecart en battant Joshua.

“Donc c’est intéressant, parce que la semaine dernière il a pris sa retraite, puis il est revenu combattre Usyk, puis il a fait une offre à Derek Chisora, puis il voulait un demi-milliard, puis il a de nouveau pris sa retraite, puis il combat Usyk en décembre et maintenant il combat AJ,” Hearn a continué.

“Le message est assez clair de la part d’AJ, on ne veut pas s’embarquer dans un va-et-vient, on veut le combat, c’est le combat qu’il veut depuis longtemps.

“Après la défaite d’Usyk, nous avions prévu de revenir en décembre, puis de repartir en mars, de devenir actifs et de reprendre le rythme, puis d’essayer de nous battre pour le titre mondial des poids lourds.

“Mais, je sais après avoir parlé à AJ, si ce combat est là et qu’ils sont sérieux, ce dont j’ai des doutes, mais pour le bien d’essayer d’y arriver, croyons que Tyson Fury et moi avons dit à George Warren la nuit dernière , donnez-nous les détails et l’offre et je les transmettrai à AJ, il est prêt à partir”, Hearn a demandé.

Sans perdre de temps, Fury a déjà réagi à ces propos de Hearn et a dit: “C’est [an] combat facile à faire, privilèges normaux de champion à challenger et je suis 100% sérieux.”

“Faisons vibrer le Royaume-Uni” Fury ajouté.

Peu de temps après, Warren a révélé à TalkSport qu’une offre serait envoyée à Joshua pour une réunion en novembre.

“Les conditions que nous allons proposer sont, je pense, très, très justes. Tyson est extrêmement juste”, dit Warren.

Avec Usyk se retirant d’un affrontement en décembre qui devait avoir lieu le week-end de la finale de la Coupe du monde le 18 décembre, Fury rencontrant Joshua et le battant potentiellement prouverait un point avant un blockbuster estival contre Usyk pour toutes les billes.

Pour Joshua, la bataille des Britanniques pourrait également représenter son dernier coup sur une sangle qu’il n’a jamais possédée dans le titre WBC, après s’être déjà vanté de son édition internationale inférieure en 2015.