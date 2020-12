LONDRES: Le champion des poids lourds Anthony Joshua et le challenger Kubrat Pulev se sont mâchonnés à travers des masques noirs vendredi à la veille de leur combat pour le titre à Wembley Arena.

Joshua a pointé un doigt sur le visage de Pulev alors qu’ils échangeaient des mots tandis que des gardes de sécurité costauds maintenaient la paix lors de leur pesée pour le combat de samedi.

Au cours de l’échange, Pulev a réajusté deux fois son masque après qu’il ait glissé sous son nez, et le masque de Joshuas s’est également affaissé à un moment donné.

Le challenger bulgare combattra à son poids le plus léger 239 1/2 livres (108 3/4 kilogrammes) en 11 ans.

Joshua, 31 ans, sera également maigre après avoir pesé 109 kilogrammes (240 3/4 livres). C’est légèrement plus lourd que son dernier combat mais toujours le deuxième plus léger qu’il s’est battu en six ans.

Pulev semble être le seul obstacle que Joshua doit franchir avant de tenter de devenir le champion du monde incontesté des poids lourds.

Joshua détient les ceintures WBA, IBF, WBO. Un accord de principe a été conclu avec Tyson Fury, le champion WBC, pour un accord de deux combats en 2021 afin d’unifier les titres dans un blockbuster entièrement britannique.

Premièrement, Joshua doit s’occuper des affaires contre le durci Pulev, qui n’a pas attendu samedi pour que les choses commencent. Il a crié après Joshua avant même que le champion ne puisse peser.

Le promoteur Eddie Hearn a relayé une partie de l’échange en face à face:

Pulev a dit, tu n’es rien. Je suis meilleur que toi, dit Hearn. AJ a dit, qui avez-vous battu? Pulev a dit, je vais vous finir.

Joshua a dit plus tard à Sky Sports: je l’aurais frappé à la mâchoire… mais je dois attendre demain.

Joshua s’est habitué à vendre les plus grands sites sportifs britanniques, mais seuls 1000 fans seront autorisés à Wembley Arena pour son premier combat à domicile depuis qu’il a éliminé Alexander Povetkin en septembre 2018.

Le Britannique s’est battu pour la dernière fois il y a un an lorsqu’il a battu Andy Ruiz Jr. pour récupérer ses ceintures.

Ce sera le deuxième combat pour le titre mondial de Pulev, âgé de 39 ans, qu’il a perdu contre Wladimir Klitschko en 2014 pour ce qui reste sa seule défaite professionnelle et un tir tardif contre Joshua, ayant été contraint de se retirer d’un combat de 2017 contre le Britannique après avoir soutenu une blessure à l’épaule à la fin de son camp d’entraînement.

