JOSHUA Morrow est un acteur de 47 ans qui incarne Nick Newman dans le feuilleton de longue date The Young and the Restless.

Au cours de l’été 2021, les fans craignaient que l’acteur vétéran ne se sépare de l’émission CBS.

2 Joshua Morrow sur Les jeunes et les agités Crédit : Getty

Joshua Morrow quitte-t-il The Young and the Restless?

Joshua Morrow a joué Nick Newman sur Les jeunes et les agités depuis 1994, mais certains fans pensaient que son avenir était peut-être incertain.

Apparemment, certains téléspectateurs ont été pris de vertige par le titre d’un épisode de 2021 – « Nick Says Goodbye ».

Soaphub a écrit: « Enfin, Nicholas Newman (Joshua Morrow) fait ses adieux à Genoa City. »

Dans l’émission Nick est à Paris avec sa fille Summer, joué par Hunter King.

2 Joshua Morrow en 2014 Crédit : Getty

Il a été rapporté par Soap Opera Digest que King et l’acteur Michael Mealor quittent la série en raison de l’échec des négociations contractuelles.

Cependant, Morrow semble rester sur place.

The Young and the Restless est diffusé depuis 1973.

Le feuilleton tourne autour des rivalités, des romances, des espoirs et des peurs des habitants de la ville fictive de Gênes.

« Lorsque The Young and the Restless a été créé en 1973, cela a révolutionné le drame diurne », lit-on dans la description de l’émission.

« Il continue d’établir la norme avec des personnages forts, des intrigues socialement conscientes, de la romance et de la sensualité. »

Les anciens membres de la distribution incluent Tom Selleck et David Hasselhoff.