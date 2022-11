Joshua Kimmich explique les avantages du positionnement nomade qu’il a connu tout au long de sa carrière

Joshua Kimmich est établi dans les formations de départ du Bayern Munich et de l’Allemagne en tant que milieu de terrain assis, contrôlant les matchs avec son intelligence et ses passes expertes.

Cependant, le joueur de 27 ans n’a pas toujours été utilisé dans cette position, sa polyvalence lui permettant de jouer dans un certain nombre de positions différentes au début de sa carrière et de se frayer un chemin dans les équipes empilés.

En effet, en rejoignant le Bayern Munich en provenance du RB Leipzig en 2015, Kimmich a dû trouver un moyen de dépasser un milieu de terrain plein de joueurs établis, tels que Thiago, Xabi Alonso, Philipp Lahm, Arturo Vidal et Thomas Muller, s’il voulait jouer dans son club préféré. position – une tâche difficile, c’est le moins qu’on puisse dire.

Jouant souvent en défense au cours de ses années de formation au Bayern, Kimmich pense que cela a considérablement amélioré sa compréhension de ce que ses coéquipiers attendent de lui maintenant qu’il est au centre du milieu de terrain.

Parler à QuatreQuatreDeux dans le dernier numéro disponible sur commande, Kimmich explique comment cela a aidé son développement.

“Quand j’ai rejoint le Bayern Munich pour la première fois, le milieu de terrain était assez chargé et j’ai joué comme défenseur central dans un arrière trois, arrière droit et même arrière gauche parfois, ainsi que mes positions plus naturelles en tant que holding No .6 ou un n°8 plus offensif”, a-t-il expliqué.

“J’ai appris ce que c’était que de défendre, et ce qu’un n°8 veut et a besoin de ceux qui sont derrière lui pour créer des occasions pour les attaquants. Je connais les intentions de mes coéquipiers dans presque toutes les positions, ce qui rend beaucoup plus facile de les aider et établissez ce contrôle maintenant que je suis un n ° 6 régulier.

“Vous devez voir l’image dans son ensemble – pas seulement ce qui est immédiatement devant vous, mais aussi ce qui est de chaque côté et derrière. Je pourrais vraiment faire avec les yeux à l’arrière de ma tête. Le n ° 6 est une position difficile pour votre tête, mais J’ai toujours aimé penser et résoudre des énigmes, dans la vie comme sur le terrain. Penser pour l’équipe et aussi pour moi-même permet à toute l’équipe de mieux jouer.”

Souvent le prénom des coéquipiers du Bayern Munich et de l’Allemagne, Kimmich est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste. Il a également assumé un rôle de leadership au sein des deux équipes, sa maturité mise en évidence dans ses performances et ses conseils aux autres joueurs au sein des équipes.