Joshua Kimmich du Bayern Munich toujours impressionné chaque jour par Manuel Neuer

La star du Bayern Munich, Joshua Kimmich, connaît le niveau d’effort et d’engagement que le gardien Manuel Neuer apporte quotidiennement sur la scène du club.

Pour l’équipe nationale allemande, Neuer est tout aussi concentré – et vous pouvez compter Kimmich parmi les joueurs qui sont encore étonnés au quotidien par ce que Neuer apporte à la table.

« Ce qu’il a fait est un exploit incroyable. Pas seulement qu’il soit revenu [from injury], mais aussi la façon dont il est revenu. Il a vécu des situations incroyables cette saison avec le Bayern. Cela vous donne une sensation incroyablement bonne sur le terrain », a déclaré Kimmich (capté par @iMiaSanMia).

Neuer a connu une bonne saison pour le Bayern Munich, mais a commis quelques erreurs inhabituelles en fin de saison. Il ne fait aucun doute que le vétéran cherchera à réparer ces torts lors de la compétition EURO 2024.

