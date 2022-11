Joshua Kimmich dit que les joueurs de la Coupe du monde 2022 ont le pouvoir de signaler les problèmes au Qatar

La Coupe du monde du Qatar 2022 a suscité de nombreuses controverses depuis que la FIFA a décerné le tournoi à l’État du Golfe il y a 12 ans, en 2010.

Les abus et l’exploitation des travailleurs migrants construisant les sept nouveaux stades et agrandissant le seul existant ont dominé les premiers discours, les problèmes de droits de l’homme au Qatar étant également un sujet de préoccupation majeur, en particulier pour les femmes et les personnes qui s’identifient comme LGBTQ+.

Certains footballeurs ont décidé de garder le silence sur les problèmes qui entourent la nation, suggérant que les joueurs doivent respecter la culture qatarienne. Hugo Lloris est parmi eux, après avoir déclaré qu’il refuserait de porter un brassard de capitaine arc-en-ciel. Cependant, d’autres footballeurs ont exprimé leur inquiétude quant à l’organisation de la Coupe du monde dans un pays ayant le record du Qatar en matière de droits de l’homme.

Joshua Kimmich fait partie de ces derniers. S’adressant à FourFourTwo dans le dernier numéro disponible à l’achat, le milieu de terrain allemand déclare que les joueurs ont la responsabilité de mettre en évidence les problèmes, car ils sont les personnalités les plus publiques de leur pays lorsque la Coupe du monde se déroule.

“Écoutez, en tant que footballeurs, nous avons le pouvoir et la plate-forme pour signaler ces problèmes”, explique Kimmich. “Ces problèmes ne sont pas nouveaux. Nous savions il y a 12 ans, lorsque la FIFA a attribué le tournoi au Qatar, que ces problèmes existaient.

“Ce n’est pas comme si la culture au Qatar avait changé du jour au lendemain : les gens connaissaient les conditions de travail, les droits des LGBTQ, la durabilité, le climat et les infrastructures. C’est principalement un problème de politique sportive.

“Donc, la question est, pourquoi ces problèmes ont-ils encore conduit à l’attribution d’une Coupe du monde au Qatar ? Je me souviens que la Coupe du monde 2006 en Allemagne était un événement incroyable où tout le monde a célébré ensemble – votre couleur, votre pays ou votre culture n’importait plus, seul le pouvoir du football. Unir les cultures, mieux les comprendre et les exposer les unes aux autres pour qu’elles puissent apprendre, doit être l’objectif de cette Coupe du monde.”

Joshua Kimmich a cité la Coupe du monde 2006 en Allemagne comme une réussite (Crédit image : Sandra Behne/Bongarts/Getty Images)

De manière pertinente, Kimmich dit également qu’il veut faire partie des leaders allemands du tournoi. En dénonçant les problèmes pendant le tournoi, les étrangers le verraient certainement comme un membre important de l’équipe d’Allemagne, d’autant plus qu’il a maintenant 27 ans et sans doute le membre le plus indispensable de son club et de son équipe nationale.

Mener à la fois sur le terrain et en dehors n’est certainement pas une tâche facile, mais le polyvalent milieu de terrain et défenseur semble définitivement prêt à faire les deux.

“Je suis conscient de mon rôle pour l’équipe et je veux montrer la voie. J’ai plus de responsabilités, ce qui s’est développé très naturellement. Il y a quatre ans en Russie, nous avions une équipe très différente, pleine de Coupe du monde 2014. vainqueurs et vainqueurs de la Ligue des champions. Je ne pouvais pas être un leader dans cette équipe, mais maintenant j’ai une médaille de vainqueur de la Ligue des champions. [from 2020] – et je travaille sur la partie Coupe du Monde.

“Je suis maintenant l’un des gars expérimentés – seuls Manuel Neuer et Thomas Muller ont plus de sélections que moi dans cette équipe. C’était spécial d’être capitaine de l’équipe à Wembley contre l’Angleterre en septembre. J’étais fier de dire que j’étais responsable de notre bonne performance de l’équipe ce soir-là.

Thomas Muller est le joueur le plus capé d’Allemagne à la Coupe du monde 2022 (Crédit image : Getty)

“[To lead] C’est un grand mélange de votre propre performance, de vos expériences de vie et de votre personnalité pour vouloir aller de l’avant et prendre des responsabilités. Penser à la situation dans son ensemble. Comment allons-nous jouer dans ce jeu ? Dans quelle formation ? Qui sont nos adversaires ? Même il y a quatre ans, en tant que jeune, je me souciais principalement de ma propre performance – la chose la plus importante était moi et de bien performer. Maintenant, je dois livrer – c’est un devoir fondamental et non négociable – et vous devez également investir dans des problèmes ailleurs dans l’équipe. Être quelqu’un que l’équipe suit.”

Cependant, en plus de tous les autres problèmes liés à l’organisation de la Coupe du monde par le Qatar, le fait qu’elle se déroule en hiver rend l’adaptation un peu plus difficile.

En effet, Kimmich admet que le manque de préparation avec l’équipe nationale est difficile, sachant qu’il reviendra directement jouer pour le Bayern Munich à la fin du tournoi, ce qui le rendra encore plus difficile.

Joshua Kimmich a admis qu’il était étrange que le football de club reprenne immédiatement après la Coupe du monde (Crédit image : PA)

“C’est bizarre. Savoir dans ma tête que c’est l’automne et que dans quelques semaines je serai à une Coupe du monde, c’est vraiment déroutant, parce que généralement tu termines ta saison et ensuite tu as quelques semaines pour te préparer, mentalement et physiquement, pour le début du tournoi.

“Nous n’avons presque aucune préparation, c’est totalement différent. Cela affecte tout, mais nous ne savons pas encore comment.”