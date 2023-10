Crédit d’image : Broadimage/Shutterstock/Gregory Pace/Shutterstock

Josué Jackson45 ans, continue sa vie à peine deux semaines et demie après son ex-épouse Jodie Turner Smith a demandé le divorce. En photos vous pouvez VOIR ICI via TMZ, le Ruisseau Dawson l’acteur a été vu souriant et discutant avec l’actrice Lupita Nyong’o tout en profitant d’un Janelle Monáe concert à Los Angeles le mercredi 18 octobre. Lupita portait un crop top avec une veste et une paire de lunettes chic, tandis que l’acteur nouvellement célibataire portait un t-shirt blanc et une veste noire.

Selon le média, des sources ayant une « connaissance directe » ont déclaré qu’ils étaient arrivés ensemble à l’événement au YouTube Theatre d’Inglewood, mais qu’ils étaient avec un groupe de « 9 ou 10 personnes ». Ce n’était pas un rendez-vous amoureux – le couple amical ne s’est clairement engagé dans aucun PDA. Le média a également rapporté qu ‘ »ils se connaissent depuis des années et qu’il n’y a rien de romantique dans cette soirée ».

Peu de temps après la nouvelle explosive du 2 octobre, Jodie avait demandé le divorce après quatre ans de mariage. Et selon une source, Joshua n’a pas vu venir la rupture. « Joshua a clairement été pris au dépourvu par la décision de Jodie de divorcer », a déclaré une source proche. Nous chaque semaine pour un rapport du 3 octobre. «Ils ont eu leurs problèmes, comme beaucoup de couples – en particulier deux acteurs très occupés qui jonglent également avec un enfant. Joshua n’avait visiblement pas réalisé que c’était si grave, que Jodie était si malheureuse.

La source a poursuivi en affirmant que même les amis étaient déconcertés par ce geste apparemment brusque. « Leurs amis sont déconcertés et essaient de comprendre comment cela s’est produit », ont-ils déclaré, tout en reconnaissant qu’il était « vrai » que le duo ait eu « une romance éclair » pour commencer. Pourtant, la demande de divorce de Jodie aurait indiqué le 13 septembre comme date de séparation, indiquant qu’ils étaient séparés depuis au moins deux semaines avant le procès.

Jodie et Joshua se sont rencontrés pour la première fois à Huissieren octobre 2018 et se sont mariés en décembre 2019. Ils ont accueilli leur fille Junon Rose Dianamaintenant âgé de 3 ans, en avril 2020.