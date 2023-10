Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Josué Jackson45 ans, ne connaissait pas sa femme, Jodie Turner Smith demandait le divorce, selon une source. L’acteur a été « pris au dépourvu » et « n’a pas réalisé » que leurs « problèmes » étaient « aussi graves », a déclaré la source. Nous chaque semaine. Dans le dossier, elle a cité des « différences irréconciliables » comme cause et a indiqué le 13 septembre comme date de séparation.

« Joshua a clairement été pris au dépourvu par la décision de Jodie de divorcer », a déclaré la source. «Ils ont eu leurs problèmes, comme beaucoup de couples – en particulier deux acteurs très occupés qui jonglent également avec un enfant. Joshua n’avait visiblement pas réalisé que c’était si grave, que Jodie était si malheureuse.

« Leurs amis sont déconcertés et essaient de comprendre comment cela s’est produit », a poursuivi la source avant d’ajouter qu’il est « vrai » que le couple ait eu « une histoire d’amour éclair ».

Depuis que la nouvelle de la séparation a été rendue publique, Joshua et Jodie ont été vus en public. Le premier a été vu ne portant pas son alliance alors qu’il se promenait avec leur fille, Junon Rose Diana3 ans, mardi, et cette dernière a été vue portant son alliance lors d’un défilé Gucci lors de la Fashion Week de Milan le 22 septembre. Courrier quotidien que Josué a le cœur brisé par la fin de son mariage.

« Il n’a jamais voulu ça pour leur fille », a expliqué la source. « Ils sont tous les deux d’excellents parents et continueront de l’être. Il déteste simplement qu’ils ne soient plus en couple pour leur fille. Ils seront toujours connectés à travers elle.

Joshua et Jodie ont eu une relation amoureuse pour la première fois en 2018, lorsqu’ils ont été vus exhibant un PDA à Huissierla fête du 40e anniversaire. En décembre 2019, il a été rapporté qu’ils s’étaient mariés et ils ont ensuite accueilli Juno en avril 2020.

« Ils sont devenus collés l’un à l’autre après la première nuit de leur rencontre, et la parentalité a rapidement suivi », a ajouté la première source. Nous chaque semaine. «C’était un énorme changement de style de vie, surtout pour un esprit libre comme Jodie. Mais ils semblaient tellement dévoués l’un à l’autre que tout le monde secoue la tête. La source a également déclaré que certains de leurs amis « espèrent qu’il y a encore une chance de réconciliation ».