Joshua Jackson et Jodie Turner-Smith divorcent après 4 ans de vie commune – National

Après près de quatre ans de mariage, Jodie Turner-Smith a demandé le divorce de Joshua Jackson.

Turner-Smith, 37 ans, a déposé lundi des documents de divorce auprès de la Cour supérieure de Los Angeles pour mettre fin à son mariage avec l’homme de 45 ans. Ruisseau Dawson acteur.

Dans son dossier, Turner-Smith a cité des « différences irréconciliables » comme raison du divorce, selon Divertissement ce soir.

Des documents judiciaires indiquent que Jackson et Turner-Smith sont séparés depuis le 13 septembre 2023. Aucun des deux acteurs n’a commenté publiquement le divorce.

Jackson et le Reine et mince La star s’est rencontrée en 2018 et s’est mariée peu de temps après, lorsqu’ils ont obtenu une licence de mariage en août 2019. Le couple n’a eu de mariage officiel qu’en décembre 2019.

Un an plus tard, en avril 2020, le couple a accueilli leur premier enfant, aujourd’hui âgé de trois ans, Juno Rose Diana Jackson.

Dans sa demande de divorce, Turner-Smith a demandé la garde conjointe de leur fille. Elle a également demandé à Jackson de payer les honoraires de son avocat et de ne lui verser aucune pension alimentaire.

Dans une interview de mai 2021 sur Tard dans la nuit avec Seth Meyers, Turner-Smith a déclaré qu’elle et Jackson ne s’étaient jamais attendus à ce que leur relation soit sérieuse ou durable. Turner-Smith a plaisanté en disant qu’elle et Jackson avaient eu une aventure d’un soir qui s’est transformée en une « aventure d’un soir de trois ans ».

Jackson a dit Regardez ce qui se passe en direct animateur Andy Cohen en mai 2023 que Turner-Smith était « celui-là » la première fois qu’il la voyait entrer dans une pièce.

Jackson et Turner-Smith ont tous deux mené une carrière réussie dans le monde du divertissement.

Turner-Smith, mannequin et actrice britannique, est surtout connue pour ses rôles principaux dans les films Après Yang, Queen & Slim et la mini-série AMC Anne Boleyn.

Jackson, né à Vancouver, en Colombie-Britannique, est surtout reconnaissable pour avoir joué Pacey Witter dans Ruisseau Dawson et Peter Bishop dans La frange. Plus récemment, Jackson a joué dans la série télévisée Attraction fatale, Dr Death et L’affaire.