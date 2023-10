Joshua Jackson aurait « le cœur brisé » par le divorce de Jodie Turner Smith

Joshua Jackson serait complètement dévasté après l’annonce de la demande de divorce de sa femme, Jodie Turner-Smith.

Le Ruisseau Dawson l’ancien élève ne serait pas « ravi » de la fin de son mariage, ont révélé des sources à

Turner-Smith a énuméré leurs date de séparation le 13 septembre dans sa demande de divorce, selon TMZmais ce n’est que cette semaine qu’elle a demandé le divorce, invoquant des « différences irréconciliables ».

« Joshua a le cœur brisé par le divorce imminent, il a toujours pensé qu’il se marierait et vieillirait avec sa famille, et que tout serait heureux pour toujours », a déclaré la source au DailyMail. «Il avait le scénario de rêve en tête, et Jodie était sa personne et la personne avec qui il pensait être pour toujours.»