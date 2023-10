Joshua Jackson, ancien de « Dawson’s Creek », et sa femme Jodie Turner-Smith divorcent après 4 ans de mariage

L’épouse de Joshua Jackson, Jodie Turner-Smith, a demandé lundi le divorce de l’ancienne star de « Dawson’s Creek ».

Turner-Smith a déposé une demande de dissolution du mariage devant un tribunal de Los Angeles, citant la cause comme des « différences irréconciliables ». La date de séparation était le 13 septembre et Turner-Smith a demandé la garde conjointe dans les documents obtenus par Fox News Digital. Les deux hommes ont été vus ensemble pour la dernière fois le 9 septembre, à l’occasion du 37e anniversaire de Turner-Smith.

La star d' »Anne Boleyn » et Jackson n’avaient apparemment pas d’accord prénuptial, mais Turner-Smith a demandé au tribunal de mettre fin à la capacité du tribunal à accorder une pension alimentaire à l’une ou l’autre des parties.

Les représentants de Turner-Smith et de Jackson n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Jackson a épousé Turner-Smith en 2019 après s’être rencontré lors d’un événement à Los Angeles.

Les deux ont accueilli leur premier enfant ensemble une fille nommée Juno, en 2020.

Avant de rencontrer Turner-Smith, Jackson a entretenu une relation de 10 ans avec l’actrice Diana Kruger. Le couple ne s’est jamais marié et Jackson a déclaré que c’était « en partie » lié à l’âge.

« Il s’agit en partie de trouver quelqu’un au bon moment de la vie », avait déclaré Jackson au Sunday Times à propos de son mariage avec Turner-Smith. « Si nous nous étions rencontrés cinq ans plus tôt, nous aurions probablement eu une liaison torride, mais avec tout le reste, je n’étais tout simplement pas prête. Je ne pensais pas avoir un jour envie de me marier. »

Jackson a admis qu’il avait essayé de garder sa relation avec Turner-Smith « décontractée » au début, mais finalement les deux se sont rapprochés.

« Au début, nous faisions cette danse les uns avec les autres, du genre : ‘Oh, c’est décontracté.’ Sauf que nous passerions chaque instant ensemble et trouverions des raisons d’être ensemble dans d’autres villes en même temps », a-t-il déclaré.

Jackson est devenu célèbre dans le film « The Mighty Ducks » et plus tard dans la série télévisée « Dawson’s Creek ».

Pendant ce temps, le moment décisif de Turner-Smith est survenu alors qu’elle incarnait le Sgt. Azima Kandie dans « Le dernier navire ».

