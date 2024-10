Joshua Jackson ne s’attendait pas à ça Ruisseau Dawson hommage aux Emmys.

Le Frange L’acteur a récemment réfléchi à sa surprise lorsque « I Don’t Wanna Wait » de Paula Cole, qui a servi de chanson thème pour le drame pour adolescents WB de la fin des années 90, a commencé à jouer lors de la cérémonie de remise des prix 2024. Le moment s’est produit alors que Jackson et Col blancMatt Bomer de s’apprêtaient à remettre le Prix du Gouverneur à Greg Berlanti, alors qu’ils n’avaient aucune idée de ce qu’ils feraient pour leur entrée.

Matt Bomer et Joshua Jackson aux Emmys 2024.

« Matt et moi, nous étions dans les coulisses et, à mesure que vous vous rapprochez, je pense que nous entrions tous les deux dans un moment de sueur », se souvient Jackson dans une nouvelle interview avec Le journaliste hollywoodien. « Je pense que nous parlions littéralement de : ‘Comment allons-nous sortir d’ici ? Sommes-nous trop raides ? Est-ce qu’on essaie de jouer cool ?' »

Alors qu’ils luttaient pour trouver leur prochain mouvement, Jackson fut frappé par un signal musical familier, ce qui le fit rire. « Nous sommes littéralement dans un moment de genre : ‘Eh bien, je ne sais pas. Qu’en pensez-vous ?’ «Je ne sais pas. Qu’en pensez-vous?» « Et nous faisons notre premier pas, et ils commencent à jouer le [Dawson’s Creek] thème [song]et c’était juste un vrai rire… C’était moi qui étais pris au dépourvu et qui riais.

Ailleurs dans l’interview, Jackson a expliqué comment il est arrivé à bord de sa dernière émission, le drame médical sur un bateau de croisière. Docteur Odyssée. « Avant de savoir quel était le projet, c’était une conversation avec [co-creator] Ryan [Murphy]et nous n’en avons même pas vraiment parlé spécifiquement Docteur Odyssée au début, à peu près où j’en étais dans ma vie et ce que je cherchais à faire », a-t-il déclaré. « Quand nous sommes arrivés à la fin de la conversation, il a dit : ‘Super, j’ai la prochaine chose pour toi.’ Voici ce que c’est, et je vais vous envoyer le script tout de suite.' »

L’acteur voulait donner la priorité à quelque chose de moins lourd et intense que ses précédents projets Dr Mort et Attraction fatale. « Je voulais vraiment travailler sur quelque chose qui, même avec tout le drame et même avec tous les événements médicaux de chaque épisode, se terminerait de manière positive », a-t-il déclaré. « C’était ça. »

Joshua Jackson dans « Dawson’s Creek » en 1997.

Jackson a fait écho à ces sentiments dans une interview avec Divertissement hebdomadaire en avant-première de son nouveau spectacle. « Notre mission est de nous amuser à tout moment afin que le public puisse avoir une heure dans la semaine où il peut simplement s’asseoir et profiter », a-t-il déclaré. « C’est censé être une heure de vacances chaque semaine. Vous montez à bord de ce bateau au fur et à mesure que les cas médicaux surviennent, mais aussi la vie arrive, et à la fin de l’heure, j’espère que vous avez ri, peut-être même pleuré, et que vous retournez dans votre semaine sera un peu plus détendue après avoir fait une belle croisière avec nous. »

Il a poursuivi : « Je suppose que la fin de la trentaine et la quarantaine ont été une période sombre, parce que ça a été une série de gars compliqués. [I’ve played]… et c’est amusant. Mais être sur un plateau où rentrer à la maison tous les jours, les heures sont longues donc vous êtes fatigué, mais vous avez ri toute la journée, c’est plutôt génial. »