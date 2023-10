Joshua Haigh, responsable du terrain de Rochdale, a été suspendu pour six semaines par la FA pour abus racistes envers un radiodiffuseur plus tôt cette année.

L’incident a eu lieu le 21 février lorsque Rochdale a joué contre le comté de Stockport en Ligue 2.

Haigh, qui avait nié les accusations portées contre lui, a été reconnu coupable de « violation aggravée » de la règle E3 de la FA parce que sa conduite incluait une référence – expresse ou implicite – à la race et/ou à la couleur.

Un communiqué de la FA disait : « Le responsable du terrain de Rochdale, Joshua Haigh, a été sanctionné pour avoir enfreint la règle E3 de la FA lors de leur match de l’EFL League Two contre le comté de Stockport le mardi 21 février.

« Il a été allégué que sa conduite envers un membre des médias lors du match était abusive et/ou insultante et/ou inappropriée, contrairement à la règle E3.1. Il a en outre été allégué que cela constituait une « infraction aggravée », définie dans La règle E3.2 de la FA, car elle incluait une référence – expresse ou implicite – à la race et/ou à la couleur.

« Joshua Haigh a nié les accusations portées contre lui, mais celles-ci ont été jugées prouvées par une commission de réglementation indépendante à la suite d’une audience ultérieure.

« La Commission de régulation a imposé une suspension de toute activité de football et liée au football pendant six semaines, ce qui comprend une suspension du terrain/stade pour la journée de tout match de Rochdale pendant cette période, une éducation en face-à-face et un avertissement quant à son avenir. conduire. »