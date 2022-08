Joshua fait un aveu choquant avant le match revanche d’Usyk

Anthony Joshua a laissé entendre qu’il pourrait prendre sa retraite s’il perd contre Aleksandr Usyk pour la deuxième fois

Anthony Joshua dit que les enjeux sont élevés avant son match revanche pour le titre mondial des poids lourds avec Aleksandr Usyk à Djeddah, en Arabie saoudite samedi soir – et admet qu’il pourrait s’éloigner du sport s’il subit une deuxième défaite consécutive contre la star ukrainienne invaincue .

Usyk a remporté une victoire décisive contre Joshua lors de leur première rencontre l’année dernière pour remporter la gamme de titres mondiaux du Britannique alors qu’il utilisait ses compétences techniques et astucieuses en boxe pour déconcerter son puissant rival.

Joshua a ajouté l’entraîneur Robert Garcia à son camp avant le combat après s’être séparé de l’ancien entraîneur Rob McCracken et devrait utiliser une stratégie tarifaire plus agressive dans la suite dans le but de donner à Usyk la première défaite de sa carrière.

Et s’exprimant avant le concours décisif, Joshua a admis qu’il pourrait envisager de raccrocher ses gants s’il échoue une deuxième fois.

“Tout est en jeu. C’est un grand combat, c’est une grande nuit», a déclaré Joshua avant le combat.

“Le championnat du monde des poids lourds est en jeu, donc c’est gros. C’est un must parce que je ne veux pas m’éloigner.”

Il est assez rare qu’un athlète pur-sang tel que Joshua ne soit pas le favori dans un match à enjeux élevés comme celui-ci, mais le vainqueur olympique de Londres 2012 dit que les sceptiques lui ont fourni une motivation supplémentaire pour réussir. .

Certains de ces doutes sont même venus de son promoteur, Eddie Hearn, qui a déclaré aux médias que si Usyk était aux commandes après la mi-chemin du combat, ce serait probablement une soirée décevante pour Joshua.

“Être outsider est amusant parce que la pression m’a beaucoup mis au défi. Quand je gagnais, la boxe est géniale et la vie est belle“, a déclaré Josué.

“Maintenant, être dans cette position vous fait comprendre de quoi parle ce jeu. Maintenant, je me bats sous la pression de me mettre au défi personnellement parce que je veux bien faire.

“Beaucoup de gens se font renverser quand ça ne va pas bien et ensuite le défi est de se remettre là où ils étaient.

“Je reste toujours de bonne humeur, donc le défi pour moi a été d’élever mon moral au-delà de là où j’étais, c’est là que se trouve le vrai combat.”

Et même si une tentative d’envoi d’Usyk se terminera presque certainement par un échec, Joshua dit qu’il ne peut pas non plus compter uniquement sur son avantage de puissance.

“Je pourrais dire que je vais m’asseoir sur sa poitrine et utiliser ma taille d’une manière différente, mais non, tu dois tout faire en boxe“, a déclaré Josué.

“Vous ne pouvez pas être un poney à un tour, vous devez avoir différents aspects de votre jeu. Utilisez vos points forts, mais ne négligez pas les autres domaines. J’ai besoin de sortir mes pieds de la boue, d’utiliser mes pieds, d’accélérer mon rythme cardiaque, d’utiliser mes attributs.

“Je suis définitivement l’homme le plus grand. Je peux le garder long ou je peux le garder court. Mais ce que vous devez faire, c’est concourir au plus haut niveau. C’est tuer ou être tué.

“J’y suis déjà allé avec lui. Je connais ses trucs, je sais ce qui se passe. Et je sais ce que je veux faire.”