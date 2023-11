Joshua Dobbs mène les choix des dormeurs

La semaine 10 sera un défi fantastique. Les Eagles, les Chiefs, les Dolphins et les Rams sont hors de combat et emportent avec eux beaucoup de puissance de feu fantastique. Avec autant de bons joueurs sur la touche, les managers de Yahoo Fantasy ont durement touché le fil des dérogations. Avec cela, il n’est pas facile de trouver les joueurs restants encore qualifiés pour cette colonne (moins de 50 % d’effectif), mais nous vous donnerons les meilleures informations que nous pouvons trouver.

Cade Otton a été un joli succès pour la feuille de la semaine 9, mais sinon, c’était surtout un échec dans cet espace. Voyons ce que la nouvelle semaine apporte.

QB Joshua Dobbs contre Saints (48 % sur la liste)

Ils pourraient faire un jour un film sur Dobbs, un compagnon peu connu qui a été un générateur de moments forts sorti de nulle part en 2023. Dobbs n’a remporté qu’un seul match avec les Cardinals, mais ils ont été compétitifs la plupart des semaines, et cette victoire a été une surprise choquante. les Cowboys. Et puis Dobbs a réalisé son meilleur tour de magie à ce jour au cours de la semaine 9, entrant en relève et menant ses nouveaux coéquipiers du Minnesota – dont beaucoup ne connaissaient pas encore leur nom – à une surprise contre les Falcons.

Nous avons vu beaucoup de terrains fantastiques avec Dobbs cette année parce qu’il est un coureur tellement proactif et ingénieux – Lamar Jackson est le seul quart-arrière avec plus de verges au sol que les 324 de Dobbs. Cela a permis à Dobbs de marquer. plus de 20 points fantastiques à quatre reprises – en comparaison, Trevor Lawrence ne l’a pas encore fait – et cela offre de la flottabilité, puisque Dobbs n’est tombé en dehors du top 20 à ce poste qu’une seule fois, le jour de l’ouverture à Washington.

Les Saints ont une défense contre la passe positive, mais je ne pense pas que les affrontements comptent vraiment avec Dobbs. C’est un athlète, il est compétitif et les Vikings ont de bons receveurs de passes, même sans Justin Jefferson.

Ce n’est pas moi qui ai lancé ce mouvement, mais je suis heureux de le suivre.

QB Will Levis chez Buccaneers (44 % sur la liste) et QB Baker Mayfield contre Titans (51 % sur la liste)

Ces deux équipes ont eu une tendance vers le bas en 2023, mais il existe un potentiel de fusillade sournoise. Tennessee comme d’habitude est une défense en entonnoir – 24e en DVOA en défense contre la passe, huitième en DVOA en défense précipitée – et bien que la division de Tampa Bay ne soit pas aussi sévère, c’est aussi une meilleure défense contre la course que la défense contre la passe. Mayfield a été fiable pendant trois semaines consécutives (QB11, QB10, QB7), et Lévis ressemble aux Titans, posé et posé et établissant rapidement une relation avec le récepteur alpha DeAndre Hopkins. Le total est fixé à un modeste 39,5, mais je m’attends à ce que ces équipes dépassent ce chiffre.

RB Rico Dowdle contre Giants (3% sur la liste)

Voici un jeu de Je vous salue Marie si vous y êtes confronté dans le champ arrière. Dowdle a un chemin plausible vers 7-12 touches si les Cowboys s’occupent de leurs affaires comme prévu contre les Giants – Dallas est un énorme favori de 16,5 points. Et même si Dowdle n’est pas considéré comme un talent électrique, son taux de réussite précipité est plus élevé que celui de Tony Pollard cette année, et Dowdle a également fait preuve de jus avec son travail de réception limité.

Si vous devez jouer à Dowdle, c’est un jeu d’attente ; il est possible qu’il ne voie pas beaucoup de clichés avant la seconde mi-temps, lorsque le match est incontrôlable. Mais après avoir vu les Giants se faire bousculer ces dernières semaines, je suis prêt à tenter ma chance ici, et à un Cowboy moins bien aligné obtenant quelques répétitions tardives.

WR Noah Brown aux Bengals (13% inscrits)

Je comprends que vous pourriez être nerveux à l’idée de courir après les points de la semaine dernière avec Brown, car le scénario du jeu s’est parfaitement déroulé et il a affiché une ligne de 6-153-1 qui sera probablement son meilleur match de l’année. Mais les Texans ne s’attendent pas à ce que Robert Woods revienne de si tôt, et cela signifie que Brown aura un rôle dans la rotation à trois joueurs de Houston. De toute évidence, CJ Stroud est une étoile montante, et les Texans devront probablement faire preuve de beaucoup de passes alors qu’ils poursuivent le match à Cincinnati.

Brown était troisième de l’équipe pour les cibles la semaine dernière, et généralement, Stroud ne regarde que quatre joueurs différents lorsqu’il vise vers le bas du terrain – c’est un autre jeu de passes où la distribution est concentrée. Brown arrive assez bien dans le fichier d’expansion ou de récession, mais vous pourriez avoir besoin de l’aide du récepteur au cours de la semaine 10 avec tant de grands joueurs qui prennent congé.

WR Khalil Shakir contre Broncos (13 % inscrits)

Lorsque nous parlons du jeu de passes de Buffalo, c’est généralement pour faire l’éloge de Stefon Diggs, pour promouvoir avec enthousiasme la recrue Dalton Kincaid ou peut-être pour faire tourner la roue de Gabe Davis (d’une incohérence exaspérante, bien qu’il ait cinq touchés). Mais Shakir mérite d’être mentionné après une séquence de trois semaines de 14-184-0, attrapant toutes ses cibles au cours de cette séquence de trois matchs. La défense de Denver s’est redressée depuis l’embarras de 70 points à Miami, mais c’est au mieux une unité moyenne. Buffalo a un total implicite de 27,5 points, c’est donc un bon endroit pour exploiter une production plus profonde. Les Broncos sont aussi la deuxième pire défense cette année contre les receveurs n°3.

TE Cade Otton contre Titans (18 % sur la liste)

Il est un peu surprenant que le roster d’Otton n’ait pas augmenté davantage après une explosion de 6-70-2 contre les Texans, mais la position finale serrée dans l’ensemble a été plus productive ces derniers temps, alors peut-être que les managers de Fantasy ne se sentent pas stressés par celui-ci. -pourvoir le poste. Néanmoins, Otton plaide fortement en faveur d’un contrat plus long, devenant ainsi un élément de confiance dans un jeu de passes de Tampa Bay qui utilise un arbre d’utilisation étroit.

Bien que les Titans aient été lancés cette année, c’est généralement à l’extérieur – leur couverture de couture a été bonne et ils constituent un match négatif pour les bouts serrés. Cela dit, Otton offre une certaine équité sur la ligne de but, et il est toujours sur le terrain – il a vu 90 % de snaps ou plus à chaque départ, et il les a tous joués lors du match de Houston. Je pense que Mayfield sera bon pour plusieurs touchés ici, et Otton a une bonne chance d’en attraper au moins un.