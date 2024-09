Joshua des Canucks diagnostiqué avec un cancer des testicules

Dakota Joshua a reçu un diagnostic de cancer des testicules et ne sera pas sur la glace lorsque les Canucks de Vancouver ouvriront le camp d’entraînement jeudi.

L’attaquant de 28 ans a enregistré un sommet en carrière dans la LNH de 32 points (18 buts, 14 passes) en 63 matchs de saison régulière en 2023-24 et a récolté huit points (quatre buts, quatre passes) en 13 matchs des séries éliminatoires de la Coupe Stanley.

Il a signé un contrat de quatre ans d’une valeur de 13 millions de dollars (3,25 millions de dollars de valeur annuelle moyenne) le 27 juin.

« Cet été, j’ai senti une bosse sur l’un de mes testicules que les médecins ont plus tard diagnostiqué comme étant un cancer testiculaire », a déclaré Joshua dans un communiqué publié par les Canucks mardi. « Cette nouvelle était évidemment effrayante à entendre, mais heureusement, les médecins ont réussi à retirer la tumeur. Les dernières semaines ont été extrêmement difficiles et j’ai eu la chance d’avoir le soutien de ma famille, de mes amis, de mes coéquipiers et des médecins.

« Malheureusement, je ne serai pas prêt pour le début du camp d’entraînement car je continue de me remettre de mon opération. Je compte revenir au jeu dès que possible cette saison et je travaille dur tous les jours pour rejoindre mes coéquipiers. »

« Bien qu’il ait été très difficile de faire face à la réalité de ce type spécifique de cancer, se faire examiner rapidement par un médecin était la meilleure approche et j’encourage les hommes à se faire examiner régulièrement pour le cancer des testicules. Alors que je continue ma convalescence, je remercie tout le monde d’avance de respecter ma vie privée à ce sujet. L’équipe fournira des mises à jour au besoin. En attendant, je remercie tout le monde pour leur soutien et leur compréhension. »

Vancouver ouvre la saison 2024-25 à domicile contre les Flames de Calgary le 9 octobre.