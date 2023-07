Joshua Buatsi et Dan Azeez sont d’accord pour un affrontement entre les poids légers et lourds britanniques, déclare le promoteur de Boxxer Ben Shalom | Nouvelles de boxe

Joshua Buatsi et Dan Azeez ont convenu de se rencontrer dans un concours de poids légers entièrement britanniques, a déclaré le promoteur de Boxxer Ben Shalom, qui n’a reçu aucune approche concernant un combat potentiel entre Azeez et le champion WBA Dmitry Bivol.

Buatsi a fait son retour sur le ring après un an d’absence en mai alors qu’il remportait une victoire par décision unanime sur Pawel Stepian pour reprendre sa quête d’une opportunité de titre mondial.

Azeez a quant à lui gravi la scène nationale pour frapper à la porte des favoris de la division après avoir décroché le titre européen avec une victoire de TKO au 12e tour contre Thomas Faure à Paris en mars.

Les amis de longue date n’ont pas caché leur volonté de s’affronter et cherchent maintenant à se battre plus tard cette année.

Azeez dit qu'il serait dévasté s'il ne combattait pas Joshua Buatsi à un moment donné de sa carrière



« Les deux combattants ont accepté de se battre », Shalom a déclaré à Sky Sports. « C’est flatteur quand d’autres promoteurs parlent de vos combattants mais Dan Azeez est avec Boxxer, c’est l’une de nos réalisations les plus fières.

« Trouver les combattants qui n’ont pas nécessairement ces opportunités, le fait que nous soyons passés du niveau britannique à peu près à l’anglais, au Commonwealth et maintenant on parle même de lui au niveau mondial, c’est un voyage incroyable.

« Le combat de Buatsi est celui sur lequel ils se sont tous les deux mis d’accord, c’est certainement celui qui se produit cette année, ce qui enthousiasme énormément les fans de boxe britanniques. »

Le champion du monde Bivol attend actuellement des nouvelles de son prochain adversaire après l’échec d’un match revanche potentiel contre Canelo Alvarez, le Mexicain devant affronter Jermell Charlo.

Azeez a arrêté Thomas Faure au 12e tour pour devenir champion d'Europe



Azeez était apparu comme un challenger possible pour la ceinture de Bivol, mais semble prêt à affronter Buatsi.

« Dan Azeez se battra pour les titres mondiaux, tout comme Joshua Buatsi », a ajouté Shalom.

« La division des mi-lourds est en feu. Si Matchroom veut venir nous voir et faire une offre pour que Dan combatte Bivol, nous l’envisagerions au bon moment.

« Mais nous n’avons reçu aucune approche. »

Pendant ce temps, Shalom a évoqué une éventuelle rencontre entre la paire et Anthony Yarde, qui a laissé un compte rendu impressionnant de lui-même lors de la défaite par arrêt au huitième tour de janvier face au champion des poids légers et lourds WBC, IBF et WBO, Artur Beterbiev.

Buatsi a scellé une décision unanime sur un Pawel Stepien difficile à Birmingham



« Je pense que Yarde-Buatsi aura certainement lieu, Yarde-Azeez aura certainement lieu », a déclaré Shalom.

« Ces deux combats m’intéressent, mais je pense que Buatsi-Azeez sera le prochain combat que nous verrons. Vous verrez des fans sortir pour ça, c’est un combat de chiens écrit partout.

« Les gens ne réalisent pas à quel point Dan Azeez est bon, ce gars est la dernière personne avec qui vous voulez être sur un ring et il a plus faim que n’importe qui.

« Vous devez créditer Buatsi, Dan a gagné sa chance et c’est un énorme combat national entre deux combattants qui devrait être à son apogée.

« Il y a beaucoup à perdre pour Buatsi, c’est un grand combat pour la Grande-Bretagne. »