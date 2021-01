Joshua Bassett est à l’hôpital et se remet d’une intervention chirurgicale pour un problème de santé non spécifié.

Quelques heures à peine après la sortie de son nouveau single «Lie Lie Lie», l’artiste de 20 ans a stupéfié les fans en publiant une vidéo sur Instagram le jeudi 14 janvier de lui-même dans un lit d’hôpital et une blouse. Il a expliqué qu’il avait subi une intervention chirurgicale cette nuit-là après avoir éprouvé une douleur intense et qu’il restait là pour se reposer et récupérer.

« welp … pas le premier endroit où je pensais que je serais le jour de ma sortie de Lie Lie Lie … les urgences !! (avant de demander, non, ce n’est pas covid.) », a sous-titré la vidéo de Joshua. « après qu’un sentiment inconnu et inconfortable s’est transformé en, fois 10, la pire douleur de ma vie, j’ai pensé que j’essaierais juste de dormir. Après plusieurs jours et nuits très très laids, je n’avais pas le choix aujourd’hui mais être emmené au hôpital. »

le High School Musical: The Musical: La série star a félicité le personnel de l’hôpital comme «les personnes les plus gentilles et les plus professionnelles» qui m’ont «fait sentir très en sécurité». Il a dit qu’il aurait plus de clarté sur son état le matin, mais à en juger par le fait qu’il a ri de son lit dans les images, il semblait rester de bonne humeur.